Общество

Изменения в бюджет поддержал профильный комитет Псковской гордумы

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы под председательством Григория Турчина депутаты поддержали очередные изменения в городской бюджет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, согласно поправкам, доходы городского бюджета в текущем году уменьшаются на сумму 683 тысячи рублей в соответствии с уведомлением Государственного управления образования Псковской области. Как пояснила начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, уменьшена субсидия на учеников, которые перешли в образовательные учреждения областного подчинения. В результате расходная часть бюджета составит 4 550 836,7 тысячи рублей, доходная - 4 637 771,9 тысячи рублей.

Кроме того, парламентарии одобрили проект решения о даче согласия Псковским тепловым сетям на совершение крупных сделок. Предприятию требуются средства на закупку услуг по газоснабжению, по поставке электрической энергии, по водоснабжению и водоотведению, на закупку труб, топлива для автомобилей и специальной техники, а также на выполнение работ по техническому перевооружению котельной №18 на ул. Маргелова. Отметим, для МП «Псковские тепловые сети» крупной и подлежащей согласованию является сделка, которая превышает 4 654 912 рублей.

Оба вопроса будут рассмотрены на ближайшей сессии гордумы.