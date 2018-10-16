Общество

В течение одной недели в Псковской области пресекли ввоз 41 тонны овощей, фруктов и ягод из Белоруссии

В период с 8 по 14 октября в Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля пресечено 5 попыток незаконного ввоза подкарантинной продукции с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления.

Так в пункте пропуска «Лобок» в трех автомобилях на территорию Российской Федерации недобросовестные владельцы грузов пытались ввезти продукцию без фитосанитарных сертификатов: продовольственный картофель, свежие яблоки, клюкву, перцы, а также морковь, кабачки и лук. Общий вес продукции составил 1,38 тонны.

В указанный период в пункте пропуска «Долосцы» Управлением выявлен случай ввоза 19,5 тонн свежих яблок, происхождением из Республики Беларусь, в сопровождении фитосанитарного сертификата с неверно указанным адресом производителя продукции. А также пресечена попытка незаконного ввоза 20 тонн белокочанной капусты. В фитосанитарном сертификате, сопровождающем груз, были указаны отправитель и получатель, занесенные в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых с 4 октября на 30 дней приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов.

Данные факты свидетельствуют о нарушении «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318.

Ввоз подкарантинной продукции, общим весом около 41 тонны, на территорию Российской Федерации запрещен.