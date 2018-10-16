Общество

Состав оргкомитета по участию Пскова в Ганзейском движении будет обновлен

Сегодня, 18 октября, состоялось заседание комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Псковской городской Думы под председательством Валерия Тюменцева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, депутаты поддержали изменения в состав организационного комитета по участию Пскова в Ганзейском движении в 2012 - 2020 годов. Такая необходимость возникла в связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Пскова и территориальных органах федеральных органов исполнительной власти Псковской области. В частности, в обновленный состав оргкомитета вошли глава администрации Пскова Александр Братчиков, а также заместители главы Пскова Елена Полонская и Сергей Гаврилов. Всего в оргкомитете 48 человек, возглавляет его глава Пскова Иван Цецерский.

Также на комитете был положительно рассмотрен проект изменений в решение Псковской городской Думы «Об учреждении книги «Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019».

Необходимость внесения поправки в документ обусловлена тем, что у секретаря Общественного совета по занесению в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» Татьяны Пустошкиной изменилась должность и место работы. Напомним, теперь она является директором МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников».



Оба вопроса будут рассмотрены на ближайшей сессии.