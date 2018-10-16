Общество

С начала года в Петербурге и Пскове уничтожено более 550 тонн продукции, запрещенной к ввозу в страну

Управлением в целях противодействия незаконному обороту продукции на территории регионов проводятся мероприятия по выявлению фактов неисполнения указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации

За 9 месяцев 2018 года в ходе контрольных мероприятий в торговых точках Санкт-Петербурга и Пскова выявлено более 24 тонн продукции животного происхождения - сыры, йогурты, сливочное масло, творог, сметана, колбасы и рыба происхождением из стран-членов Европейского союза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Также с начала года в ходе контрольных мероприятий, проводимых в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и в местах реализации подкарантинной продукции в регионах ответственности Управления Россельхознадзора, изъято более 528 тонн запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию овощей, фруктов, грибов и ягод, происхождением из Польши, Украины и Испании

В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации вся продукция уничтожена.