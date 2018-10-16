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Общество

Точка общепита появится в бане на Псковкирпиче

18.10.2018 17:51|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 18 октября, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, депутаты проголосовали за дачу согласия администрации города Пскова на закрепление на праве оперативного управления за МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников» муниципального недвижимого имущества, расположенного на ул. Яна Фабрициуса, 5-а.

Также комитет одобрил дачу согласия «Банно-прачечному комбинату» на предоставление в аренду муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, без проведения торгов. В бане на ул. Боровой планируется организовать точку общественного питания, в бане на ул. Советской появится аппарат для продажи кофе, часть здания гаража на ул. Советской будет сдаваться также под гараж.

Кроме того, парламентарии согласовали возможность отдельным муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на предоставление в аренду индивидуальным предпринимателям муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, без проведения торгов, по результатам оценки права аренды.

Все вопросы будут рассмотрены на ближайшей сессии.

Теги: #ОМСУ #муниципальная собственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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