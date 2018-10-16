Общество

Изменения в устав Пскова поддержал комитет гордумы по правовым вопросам гордумы

Изменения в устав Пскова поддержал комитет гордумы по правовым вопросам гордумы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, пакет изменений был рассмотрен 18 октября на заседании комитета под председательством депутата Эдуарда Белова.

Изменения носят технический характер с целью приведения отдельных норм устава города в соответствие с изменениями федерального и областного законодательства, в частности федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Дополнения касаются порядка организации и проведения торжественных мероприятий, осуществления муниципального контроля для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, организации дорожного движения и другие. В новой редакции излагаются нормы о соблюдении ограничений и запретов главой администрации города, главой города, депутатами городской Думы.

Кроме того, парламентарии рассмотрели вопрос о признании утратившим силу Решения Псковской городской Думы «Об утверждении Положения о резервном фонде г. Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». Это связано с изменениями, внесенными в статью 81 Бюджетного кодекса РФ, а именно: термин «резервный фонд органов местного самоуправления» заменяется термином «резервный фонд местной администрации»; также определяется, каким нормативным актом должен быть установлен порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации. В соответствии с внесенными изменениями данный порядок устанавливается актом местной администрации, а не просто органа местного самоуправления, как было предусмотрено ранее.

Вопросы будут рассмотрены на ближайшей сессии гордумы.