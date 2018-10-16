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Общество

На Псковском участке Санкт-Петербургского филиала АО «Железнодорожная торговая компания» выявлены нарушения экологического законодательства

18.10.2018 18:40|ПсковКомментариев: 0

Псковской транспортной прокуратурой в Псковском участке Санкт-Петербургского филиала АО «Железнодорожная торговая компания» проведена проверка исполнения экологического законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в отношении ответственного лица указанного общества возбуждено дела об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами); внесено представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной (штраф в размере 10 тысяч рублей) ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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