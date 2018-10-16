Общество

В проекте бюджета РФ на следующую трехлетку предусмотрено увеличение финансирования ряда госпрограмм

Финансирование ряда государственных программ увеличено по основным показателям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия, об этом стало известно по итогам серии заседаний комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, посвященных подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов к первому чтению.

Так, в проекте государственной программы по развитию образования учтены пожелания и предложения депутатов Госдумы от фракции «Единой России» по выделению средств на создание дополнительных мест в школах и решение проблемы устройства детей до трех лет в детские сады. В целом расходы на госпрограмму составят в 2019 году 197,5 млрд, в 2020 году - 184 млрд, в 2021 – 196,3 млрд рублей. По словам заместителя министра просвещения РФ Андрея Николаева, в 2019 году финансирование мероприятий программы выросло на 77,7 млрд рублей или почти на 65%.

Общий объем расходов, связанных с исключительно созданием новых мест в школах, составляет в 2019 году 43 млрд рублей, а в 2020 и 2021 годах по 39,8 млрд рулей. Если сравнивать с 2018 годом, то это существенный рост - более чем на 75%. Еще более существенный прогресс наблюдается в реализации программы по созданию мест в ясельных группах детских садов. Если раньше на эти цели ежегодно выделялось по 24,5 млрд рублей, то в рамках нацпроекта «Демография» на ближайшие три года выделено 108,3 млрд рублей или по 36,1 млрд рублей ежегодно.

Объем финансирования госпрограммы научно-технологического развития России в 2019 году составит 680 млрд рублей. Дальше ежегодно он будет соответствующим образом увеличиваться.

В рамках подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентноспособности российского профессионального высшего образования» выделены средства на реализацию федерального нацпроекта «Экспорт образования», в рамках которого предусмотрено увеличение средств для строительства общежитий - с учетом средств национального проекта в 2019 году это будет 8,8 млрд; в 2020 году – 13,5 млрд, в 2021 году – 20 млрд. Всего же до 2024 года необходимо обеспечить создание более чем 77 тысяч новых мест в общежитиях.

Увеличены расходы и на «Развитие здравоохранения». Как отметил председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, достижением является выделение детского здравоохранения в отдельный подпроект; национальных медицинских исследовательских центров как отдельного пункта внимания; включение в госпрограмму задач по цифровизации здравоохранения, формированию единого цифрового контура и развитию единой государственной информационной системы здравоохранения.

Также увеличены расходы на лекарственное обеспечение, в том числе лечение редких (орфанных) заболеваний по программе «7 нозологий» – на 2,1 млрд рублей; на Национальный календарь профилактических прививок, лечение онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий.

Всего в 2019 году общий объем расходов в рамках госпрограммы составит 506,3 млрд рублей, что превышает расходы 2018 года на 31%. В 2020 году предусмотрены расходы в объеме 760,9 млрд рублей, в 2021 году – 694,2 млрд рублей. В общей сложности в трехлетний период на госпрограмму планируется направить 1 трлн 961,5 млрд рублей.

Программа «Социальная поддержка граждан» также получила дополнительное финансирование. Как сообщил министр труда и социального развития РФ Максим Топилин, объем финансирования на реализацию программы в 2019 году составляет 1 трлн 375 млрд 462,8 млн рублей, в 2020 году – 1 трлн 417,5 млрд рублей, в 2021 году – 1 трлн 446,9 млрд рублей.

В частности, в программе предусмотрено увеличение материнского (семейного) капитала с 2020 года на уровень инфляции предыдущего года. В числе ключевых новелл – реализация программы, направленной на уход от очередности в учреждениях социального обслуживания, на эти цели в 2019 году будет выделено 2 млрд рублей и по 5,8 млрд рублей в 2020-2021 годах. Предусмотрено финансирование программы в течение ближайших шести лет.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» предлагается осуществлять софинансирование субъектов РФ для развития программы долговременного ухода за пожилыми гражданами. В 2019 году субсидия составит 295 млн рублей, в 2020-2021 годах – более 2 млрд рублей ежегодно. Таким образом география программы будет расширена с 8 регионов в 2019-2021 годах до всех субъектов Федерации в 2022 году.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной, в Государственной Думе будут очень тщательно контролировать, как именно госпрограмма будет реализовываться.