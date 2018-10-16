Общество

Россиянину не позволили вывезти в Эстонию признанные культурной ценностью книги на немецком языке

Восемь незадекларированных печатных изданий на немецком языке попытался вывезти в Эстонию гражданин Российской Федерации на таможенном посту МАПП Куничина Гора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФТС СЗТУ, сотрудниками Псковской таможни был пресечен вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза культурных ценностей.

Согласно заключению эксперта представленные на таможенную экспертизу печатные издания: «Dramatische Werke» («Драматические произведения» У.Шекспира), « Die Geburt der Tragodie», («Рождение трагедии» Фр. Ницше), «Menschliches, Allzumenschliches» и «Menschliches, Allzumenschliches II» («Человеческое, слишком человеческое» Фр. Ницше), «Jenseits von Gut und Bose» («По ту сторону добра и зла» Фр. Ницше), «Der Islam im Morgen und Abendland» (ч.1 и ч.2) («История ислама» Ф.А.Мюллера) и «Das grosse Welt - Panorama» («Большая всемирная панорама» В. Оттмана) относятся к культурным ценностям.

Все книги изданы в Германии и имеют удовлетворительное состояние. Рыночная стоимость печатных изданий составляет более 28 тысяч рублей.

В действиях гражданина России усматриваются признаки административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Книги изъяты.