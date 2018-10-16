Общество

Подозреваемых в коррупции военных отстранят от службы на время проверки

Подозреваемые в коррупции военнослужащие будут отстраняться от службы на время проведения проверки, рассказали «Известиям» в Минобороны.

Соответствующие поправки внесены в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России указом президента страны Владимиром Путиным.

Нормы коснутся всех военных структур. Срок отстранения составит от 60 до 90 дней. При этом отмечается, что выплата работнику зарплаты будет осуществляться в течение всего времени проведения проверки.

Официальные данные Минобороны свидетельствуют о росте числа случаев взяточничества в Вооруженных силах в последние два года. Фигурантами подобных дел зачастую становятся офицеры взводного или ротного звена.

До вступления в силу нового указа военнослужащие исполняли свои обязанности вплоть до возбуждения уголовного дела, что давало им возможность замести следы. По мнению экспертов, введенный срок отстранения позволит провести все необходимые процедуры, а также исключит возможность оказания подозреваемыми сотрудниками давления на подчиненных.