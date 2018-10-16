Общество

В Великих Луках состоялся первый слет местного отделения «Юнармии»

18 октября в Великих Луках состоялся первый слет местного отделения «Юнармии». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он прошел в формате конференции. В Доме культуры имени Ленина собрались выше 100 юнармейцев, чтобы принять важные для объединения решения. В начале мероприятия участники слета выбрали президиум, в него вошли представители администрации города, военкомата, почетные граждане Великих Луках.

Первый вопрос на повестке дня - выборы начальника штаба общественного движения «Юнармия» в Великих Луках. Им стал специалист отдела по молодежной политике управления образования администрации города Артем Баринов. Также юнармейцы заслушали и утвердили отчет о работе местного отделения в 2017 году.

Кульминацией слета стал прием 17 учащихся кадетской школы в ряды «Юнармии». Присягу юноши и девушки принесли перед своими коллегами и родителями. С новым званием ребят поздравил капитан второго ранга в запасе, заместитель главы города Николай Андросович. Он отметил, что юнармеец - это почетное звание.

«Настоящие юнармейцы - это те, кто уже сейчас осознал и готов взять на себя ответственность за настоящее и будущее города, России», - подчеркнул Николай Андросович.

Добавим, в Великих Луках юнармейское движение зародилось 16 февраля 2017 года. С тех пор его члены являются постоянными участниками различных городских и районных военно-патриотических мероприятий.