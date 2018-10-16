Общество

После вмешательства прокуратуры в Бежаницах ликвидировали свалку

Прокуратура Бежаницкого района по обращению руководителя регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Псковской области провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления на территории городского поселения «Бежаницы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что вблизи историко-культурного центра им. Философовых по улице Стрепетова на территории городского поселения «Бежаницы» имеется несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

В этой связи прокурором района в адрес главы городского поселения «Бежаницы» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на улице Стрепетова ликвидирована.