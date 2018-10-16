Общество

Полицейские и общественники удалили незаконную рекламу наркотиков с фасадов домов в Пскове

В Пскове полицейские совместно с общественниками организовали рейд антинаркотической направленности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтерами антинаркотического движения, а также членами Молодежного парламента при областном Собрании депутатов организовали рейд, целью которого стало удаление с фасадов ряда зданий в областном центре граффити с незаконной рекламой наркотических средств.

Проблема распространения наркотических средств через социальные сети и мессенджеры, а также их реклама на стенах жилых домов и объектах социальной инфраструктуры на территории области вызывает серьезную обеспокоенность.

В целях привлечения внимания широкой общественности к ситуации, связанной с распространением в городах и районах незаконной рекламы наркотических средств, подобные антинаркотические рейды проводятся в регионе на регулярной основе.

Совместными усилиями в ходе данного мероприятия было удалено более ста граффити, нанесенных на фасадах многоквартирных домов, в местах отдыха и массового пребывания граждан.