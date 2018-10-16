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Общество

ТОП-5 молочных продуктов для тех, кто следит за фигурой

19.10.2018 19:44|Псков

Если вы сидите на диете или просто стараетесь не употреблять высококалорийные продукты, это еще не значит, что в вашем меню не может быть вкусняшек. Чтобы похудеть, необязательно есть исключительно невкусную и однообразную еду. Сегодня на полках супермаркетов представлено огромное количество продуктов — на любой вкус и для разных целей. При этом молочные продукты будут уместны в любом рационе и помогут не только сохранить фигуру, но даже похудеть. «Прасковья Молочкова» рассказала о том, что именно поможет похудеть и наладить работу организма.

Творог

Если вы следите за питанием, предпочитаете здоровые продукты и следите за весом, кисломолочный творог — то, что надо! Творог — это продукт, который готовится без добавок, он бывает разной жирности, содержит большое количество полезных витаминов и микроэлементов (кальция и фосфора, селена, витаминов группы В, витамина А и др.). Если поужинать кисломолочным творогом, то вы будете дольше сохранять сытость и меньше съедите с утра. Также творог — прекрасный источник полезного белка.

Псковский городской молочный завод выпускает два типа творога:

- крупинками, рассыпчатый, крупными зернами;

- второй тип — мягкий творог, однородной мажущей кашеобразной консистенции. Чтобы получить такой продукт, мы вносим сычужный фермент. Такой творог прекрасен для приготовления сырников или запеканки.

Кстати

Американские ученые провели исследование, в результате которого сделали вывод, что нужно выпивать в день два стакана молока, чтобы поддерживать необходимый уровень кальция в организме. Согласно их наблюдениям, дамы, которые ежедневно пьют молоко и занимаются в спортзале на тренажерах, гораздо эффективнее и быстрее теряют жир и наращивают мышечную массу, чем те, кто поддерживает свой тонус с помощью энергетических напитков.

Есть, правда, небольшое «но»: помочь организму переработать жир может только молоко, обогащенное витамином D. Кроме того, у метода есть и еще один побочный эффект: женщинам с лактозной недостаточностью придется искать другой способ похудения и наращивания мышц.

Кефир и бифидок

Кефир — продукт номер один по содержанию пробиотиков, полезных для микрофлоры кишечника. Потребление продуктов, богатых пробиотиками, помогает очистить организм от токсинов и, следовательно, похудеть. Кроме того, в кефире содержатся витамины группы В, в частности В1 и В12, витамин красоты биотин, витамин D и рибофлавин.

Бифидок от «Прасковьи Молочковой» содержит полезный витамин С, который существенно повышает иммунитет, а благодаря специальным бифидобактериям — кисломолочный напиток наладит работу пищеварения и уничтожит опасных микробов внутри кишечника.

Ряженка

Ряженка — еще один полезнейший продукт, в котором содержится большое количество витаминов и микроэлементов, в том числе кальция и фосфора. Кроме того что ряженка полезна при некоторых заболеваниях ЖКТ, она может пригодиться и тем, кто хочет похудеть. Ряженка великолепно подойдет для перекуса, а если выпить ряженку на ночь, то чувство сытости сохранится до утра.

Снежок

Снежок улучшает обмен веществ. Поэтому врачи и диетологи рекомендуют его людям с лишним весом, больным сахарным диабетом, и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Продукт обладает антибиотическим действием. Всё потому, что в нём содержится живая микрофлора болгарской палочки. Она уничтожает болезнетворные организмы, целенаправленно действует и подавляет только вредную микрофлору.

Снежок «Прасковья Молочкова» — сладкий кисломолочный напиток нежной консистенции. Обладает приятным вкусом и ароматом. Снежок вы можете приобрести в картонной упаковке или в удобной пластиковой бутылке, которую легко взять с собой на тренировку, прогулку или работу.

Снежок «Прасковья Молочкова» неоднократно становился дипломантом конкурса «Сто лучших товаров России». Продукт изготовлен из натурального молока с добавлением сахара и заквасок чистых культур.

Йогурт

Йогурт - не только превосходный источник кальция и белка, в нем также содержатся вещества, которые позволяют продлить молодость и истребить вредные бактерии.

В кишечнике находится около 100-500 триллионов вредных и полезных бактерий. Антибиотики, убивая бактерии, не разбирают, вредные они или полезные. А чтобы контролировать баланс бактерий в кишечнике, включите в свой рацион ежедневный стаканчик йогурта.

Йогурт от «Прасковьи Молочковой» содержит только натуральные ингредиенты: молоко, варенье и закваску. Этот напиток поднимет вам настроение и принесет пользу организму. Пейте на здоровье!

Кстати

Молочную продукцию лучше есть во время второго завтрака и перед сном (последним приемом пищи пусть у вас всегда будет стакан кефира).

Будьте здоровы вместе с «Прасковьей Молочковой»!

Теги: #прасковья молочкова #молоко #кефир #фитнес #фигура
Источник: Псковская Лента Новостей
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