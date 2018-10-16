Общество

Арбитражный суд обязал МП «Стругокрасненские тепловые сети» снести незаконную базу отдыха на берегу озера Барское

При участии в рассмотрении дела прокурора арбитражный суд обязал администрацию Стругокрасненского района и МП «Стругокрасненские тепловые сети» освободить земельный участок лесного фонда от самовольных построек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области, в ходе прокурорской проверки установлено, что администрацией Стругокрасненского района земельный участок лесного фонда площадью 11218 кв. м в районе озера Барское незаконно предоставлен в аренду МП «ЖКХ», а затем в субаренду МП «Стругокрасненские тепловые сети» для строительства базы отдыха. Ответчиками на данном земельном участке в водоохранной зоне озера возведены сараи, баня, дом, беседки. Более того, забором и шлагбаумом незаконно ограничен проход к берегу озера, являющемуся в силу статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации водным объектом общего пользования.

Направление Межрегиональным территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях иска инициировано прокуратурой области. В дело в порядке части 5 статьи 52 АПК РФ вступил прокурор области в целях обеспечения законности.

В основу судебного акта, кроме иных доказательств, судом также положено вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Псковской области от 26.05.2017 г., которым удовлетворены требования прокуратуры области об истребовании спорного земельного участка из чужого незаконного владения путем его передачи Российской Федерации в лице Управления Росимущества.

Решением арбитражного суда Псковской области от 25.05.2018 г. иск Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях удовлетворен, на МП «Стругокрасненские тепловые сети» и администрацию Стругокрасненского района возложена обязанность по освобождению земельного участка от самовольных построек и приведении его в первоначальный вид за свой счет в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре Псковской области.