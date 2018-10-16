Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Погода в доме
«Переобуваемся» на зиму
Квартиры на любой вкус
V Юбилейный Пушкинский бал
Великолукский сыр хотят сманить
Откуда влага в детских сапогах?
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Уголовное преследование прекратить!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.10.2018 10:46131 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 19.10.2018 11:380 ТК «ПИК 60» продолжает радовать псковичей скидками 19.10.2018 11:090 «Псковэнерго» обеспечило мощность строящемуся в Великих Луках Центру подготовки велосипедистов 19.10.2018 11:060 Очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 26 октября 19.10.2018 11:000 Ярмарка выходного дня 20 октября отменяется из-за ремонта улицы Пушкина 19.10.2018 10:457 Страховые пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7,05%
 
 
 
Самое популярное 16.10.2018 11:206 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета 16.10.2018 20:4686 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей 17.10.2018 15:5686 Юрий Демьяненко покинул пост ректора ПсковГУ 17.10.2018 11:4447 Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше   водителя Porsche у псковского кафе 16.10.2018 10:46131 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кому положена повышенная пенсия

19.10.2018 10:29|ПсковКомментариев: 4

Пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, положена повышенная фиксированная выплата. Об этом «Российской газете» рассказали в Пенсионном фонде России.

Выплата назначается к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Например, выплата положена родителям-пенсионерам, если их ребенок (или дети) являются студентами и не работают. Также к нетрудоспособным членам семьи относятся братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет. А также если они обучаются в аккредитованных образовательных учреждениях на очных отделениях.

Нетрудоспособными студенты считаются до 23 лет. Именно в этом возрасте учеба заканчивается. И у каждого молодого человека уже появляется возможность начать самостоятельно трудиться. Повышенная фиксированная выплата устанавливается не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

Если у пенсионеров на иждивении находится один иждивенец, то в месяц выплата составит 6 643 рубля 87 копеек. Если два иждивенца, то 8 304 рубля 84 копейки, если три иждивенца, то 9 965 рублей 81 копейку.

При этом выплата устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи. Для ее получения необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда России по месту регистрации.

Сделать это можно также через «личный кабинет» на сайте фонда или через многофункциональный фонд «Мои документы».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 1954 человека
19.10.2018, 11:440 У великолучанина украли и обезналичили банковскую карту 19.10.2018, 11:380 ТК «ПИК 60» продолжает радовать псковичей скидками 19.10.2018, 11:310 К новому году Псковский театр кукол готовит сказочную премьеру 19.10.2018, 11:280 Великолукский боксер Сергей Егоров вышел в полуфинал чемпионата России
19.10.2018, 11:140 Пенсионер украл мусорные контейнеры с территории завода в Великих Луках 19.10.2018, 11:090 «Псковэнерго» обеспечило мощность строящемуся в Великих Луках Центру подготовки велосипедистов 19.10.2018, 11:060 Очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 26 октября 19.10.2018, 11:000 Ярмарка выходного дня 20 октября отменяется из-за ремонта улицы Пушкина
19.10.2018, 10:540 Погода в доме 19.10.2018, 10:520 Спектаклю Псковского драмтеатра «Старик» исполняется год 19.10.2018, 10:457 Страховые пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7,05% 19.10.2018, 10:450 В Великих Луках открылась выставка «Начало» художника Бориса Лиханова
19.10.2018, 10:372 У новостройки в псковских Крестках уже установлена детская площадка 19.10.2018, 10:294 В Пенсионном фонде разъяснили, кому положена повышенная пенсия 19.10.2018, 10:243 Антинаркотики. ВИДЕО 19.10.2018, 10:2012 Елена Полонская запустила дискуссию о целесообразности предпринимательской деятельности в школах и детсадах Пскова
19.10.2018, 10:165 «Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья 19.10.2018, 10:105 Комиссия оценила капремонт Дома Семина 1908 года постройки в Пскове 19.10.2018, 10:001 Дегустация сыров от семейной сыроварни «Душевный хутор» пройдет на Пушкинском балу 10 ноября 19.10.2018, 09:534 Арбитражный суд обязал МП «Стругокрасненские тепловые сети» снести незаконную базу отдыха на берегу озера Барское
19.10.2018, 09:272 В Новосокольниках после капремонта дома на фасаде появились многочисленные дефекты 19.10.2018, 09:156 Полицейские и общественники удалили незаконную рекламу наркотиков с фасадов домов в Пскове 19.10.2018, 09:1348 Меняется все в наш век перемен 19.10.2018, 09:110 После вмешательства прокуратуры в Бежаницах ликвидировали свалку
19.10.2018, 08:544 Россияне взяли ипотечных кредитов на рекордную сумму 19.10.2018, 08:500 Мужчина погиб при пожаре на переулке Лунный в Великих Луках 19.10.2018, 08:4224 Законопроект об отказе от пенсионных преференций для депутатов и сенаторов принят в первом чтении 19.10.2018, 08:358 Фотофакт: В Пскове появилась новая камера фотовидеофиксации
19.10.2018, 08:323 В Великих Луках состоялся первый слет местного отделения «Юнармии» 19.10.2018, 08:201 Умер солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко 19.10.2018, 08:034 Подозреваемых в коррупции военных отстранят от службы на время проверки 19.10.2018, 07:540 В первом полугодии 2018 года объем безнадежных микрозаймов составил 26,5 млрд рублей
18.10.2018, 23:2449 Имя для аэропорта 18.10.2018, 22:173 Пшено назвали самым быстро дорожающим сельхозпродуктом 18.10.2018, 22:144 «Шампанское по утрам пьют…» 18.10.2018, 21:5513 Российские суды стали гуманнее
18.10.2018, 21:3311 Интерактив: Спасибо, подсветили! 18.10.2018, 21:074 Псковскую область включили в список благополучных по убыточности ОСАГО регионов и пообещали снизить тарифы 18.10.2018, 20:443 Россиянину не позволили вывезти в Эстонию признанные культурной ценностью книги на немецком языке 18.10.2018, 20:2234 Правоохранители ищут возможных сообщников керченского стрелка
18.10.2018, 20:010 Псковичи могут принять участие во всероссийском интернет-конкурсе рисунков и фотографий родного края 18.10.2018, 19:42127 АО «Аэропорт Сиверский» победило в конкурсе по приватизации «Псковавиа» 18.10.2018, 19:335 В проекте бюджета РФ на следующую трехлетку предусмотрено увеличение финансирования ряда госпрограмм 18.10.2018, 19:310 Фура и легковой автомобиль столкнулись возле телецентра в Пскове
18.10.2018, 19:185 Молодежный центр Пскова провел бесплатный мастер-класс по трудоустройству 18.10.2018, 19:0220 С начала года в Петербурге и Пскове уничтожено более 550 тонн продукции, запрещенной к ввозу в страну 18.10.2018, 18:560 В 2018 году сократилось количество совместных проверок таможенных и налоговых органов, но увеличилась их фискальная составляющая 18.10.2018, 18:401 На Псковском участке Санкт-Петербургского филиала АО «Железнодорожная торговая компания» выявлены нарушения экологического законодательства
18.10.2018, 18:310 Изменения в устав Пскова поддержал комитет гордумы по правовым вопросам гордумы 18.10.2018, 17:570 Небольшой дождь возможен в пятницу в Псковской области 18.10.2018, 17:518 Точка общепита появится в бане на Псковкирпиче 18.10.2018, 17:362 Состав оргкомитета по участию Пскова в Ганзейском движении будет обновлен
18.10.2018, 17:2521 В течение одной недели в Псковской области пресекли ввоз 41 тонны овощей, фруктов и ягод из Белоруссии 18.10.2018, 17:140 Изменения в бюджет поддержал профильный комитет Псковской гордумы 18.10.2018, 17:102 Волонтеры Детского фонда навестили воспитанников двух Опочецких школ-интернатов 18.10.2018, 17:0213 Организовать аромапарную в женском отделении бани на Конной планирует депутат гордумы
18.10.2018, 16:5413 Малоквартирный дом с индивидуальным отоплением активно возводится на Запсковье 18.10.2018, 16:460 Инвестиционный потенциал Псковской области представят на экономическом форуме в рамках Ганзы-2019 18.10.2018, 16:356 Плюсский фельдшер получил положенную выплату по программе «Земский доктор» после вмешательства Александра Котова 18.10.2018, 16:2717 Музейное богатство: Башни Плоская и Высокая
18.10.2018, 16:230 Учителей Псковской области приглашают провести экоурок о сохранении редких видов животных 18.10.2018, 16:1735 57% пассажиров в псковских автобусах всегда уступают место пассажирам с детьми, инвалидам и пожилым людям - результаты опроса 18.10.2018, 16:0418 48 млн рублей требуется на восстановление деревянного покрытия стен Окольного города в Пскове 18.10.2018, 16:020 На подстанции «Завеличье» «Псковэнерго» ставит под напряжение новое оборудование
18.10.2018, 15:5936 Навальный принял вызов генерала Золотова на дуэль 18.10.2018, 15:5310 ОНФ подготовит изменения в законодательство по ужесточению правил выдачи лицензий на оружие 18.10.2018, 15:4522 Россия добилась поставленных в Сирии целей - Путин 18.10.2018, 15:280 В Псковской области впервые проходит корсовет по взаимодействию таможенных и налоговых органов СЗФО
18.10.2018, 15:1514 С 1 января в Псковской области стартуют «Прямые выплаты» 18.10.2018, 14:571 Псковичи смогут бесплатно одеться в ТК «ПИК 60»  18.10.2018, 14:5055 Родителей керченского стрелка накажут за воспитание сына 18.10.2018, 14:4331 95 млн рублей не хватает на капремонт Псковской областной библиотеки
18.10.2018, 14:3712 Власти региона не оставляют надежды достроить подземный водозабор 18.10.2018, 14:326 Купи LADA Vesta в октябре с максимальной выгодой 18.10.2018, 14:3110 Александр Кузнецов: Развязка Северного обхода на гдовском направлении будет завершена на 90% до конца года 18.10.2018, 14:2412 Вера Емельянова призвала включить в бюджеты города и области расходы на софинансирование культурных мероприятий в рамках Ганзейских дней
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.