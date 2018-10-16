Общество

Страховые пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7,05%

Отделение ПФР по Псковской области разъясняет, как изменения в пенсионном законодательстве затронут нынешних пенсионеров в 2019 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, законом об изменениях в пенсионном законодательстве предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости - 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно).

Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить рост пенсий для неработающих пенсионеров за счет индексации, существенно превышающей уровень фактической инфляции (в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).

С 1 января 2019 года на 7,05% планируется провести индексацию страховых пенсий по старости.

Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля 2019 года по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

В целях поддержания минимального уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров предусмотрены расходы на федеральную социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.