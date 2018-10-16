Общество

Очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 26 октября

Очередная 16-я сессия Псковской городской Думы назначена на 26 октября. Как сообщается на официальном сайте Пскова, в основную повестку включено 26 вопросов.

Так, депутаты внесут изменения в устав города, в городской бюджет, в Правила землепользования и застройки, а также в Положение о приватизации муниципального имущества.

Марине Трей планируется продлить срок исполнения обязанностей директора МП города Пскова «Управление капитального строительства». В повестку также включен большой блок имущественных вопросов. Так, в оперативное управление МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников» передадут помещение на ул. Яна Фабрициуса, д. 5-а.

Изменения будут внесены в персональный состав организационного комитета по участию Пскова в Ганзейском движении. Также на сессии будет рассмотрен вопрос установки на Аллее Героев памятного знака мичману флота, боцману подводной лодки «Л-4» Черноморского флота, Герою Советского Союза Ивану Перову.

Также депутаты рассмотрят законодательную инициативу по внесению в Псковское областное Собрание проекта Постановления «О законодательной инициативе Псковского областного Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Напомним, речь идет о том, чтобы законодательно ввести штрафы для физических лиц за незаключение договоров на вывоз мусора. С такой инициативой выступил депутат гордумы Олег Брячак.