Общество

«Псковэнерго» обеспечило мощность строящемуся в Великих Луках Центру подготовки велосипедистов

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение строящегося Центра подготовки велосипедистов. Комплексу в полном объеме выделена запрашиваемая мощность 150 кВт. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Булынино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго».

Строительство спортивного объекта проводится в Великих Луках на улице Фурманова в Зеленой зоне.

Для создания внешней схемы электроснабжения, которую разработали специалисты «Псковэнерго», была построена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и воздушная линия 10 кВ. Заказчиком на технологическое присоединение выступал комитет по физической культуре и спорту администрации г. Великие Луки. 12 октября состоялось подписание акта техприсоединения объекта.

Велоцентр в Великих Луках строится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Современный комплекс будет расположен на территории, площадью 30 га. В перспективе здесь будут отдельные площадки для начального обучения езде на велосипеде и зоны детских спортивных игр, пункт проката спортинвентаря, раздевалки и т.д. Жители и гости города смогут пользоваться велодорожкой, протяженностью 5,1 км с перепадами высот, имитирующими подъемы в гору, спуски и резкие повороты. Планируется, что зимой здесь можно будет заниматься лыжным спортом.

Строительство комплекса осуществляется по трехуровневой системе финансирования из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.