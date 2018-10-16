Общество

В Псковскую область поступят еще 15 карет скорой помощи

В Псковскую область будут поставлены еще 15 автомобилей скорой медицинской помощи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации, новые кареты скорой помощи предназначены для Бежаницкой, Гдовской, Великолукской, Невельской, Новосокольнической, Опочецкой, Островской, Печорской, Порховской, Псковской, Пушкиногорской, Себежской и Стругокрасненской больниц, а также для Псковской станции скорой медицинской помощи.

Все автомобили отечественного производства: модели УАЗ, УАЗ «Патриот» и ГАЗель Next.

Спецтранспорт закуплен на средства федерального бюджета в соответствии с распоряжением правительства и в рамках президентской программы поддержки отечественного производителя. Общая стоимость их покупки и доставки в Псковскую область составляет более 38 млн рублей.

Вопрос необходимости обновления регионального парка скорой помощи губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в правительстве РФ. В начале сентября председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому для регионов России будут закуплены новые школьные автобусы и автомобили скорой медицинской помощи. По словам главы региона, это позволит заменить сильно изношенную технику в районах и сохранить доступность оперативной медпомощи для жителей сельских территорий. В январе этого года Михаил Ведерников лично вручил главврачам межрайонных больниц ключи от 10 новых машин скорой помощи.

Также ранее стало известно, что Минпромторг объявил закупку 18 школьных автобусов для Псковской области.