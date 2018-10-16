Общество

Восемь скамеек с «Аллеи ветеранов» на Запсковье убраны по просьбам местных жителей - Алексей Захаров

Восемь скамеек с «Аллеи ветеранов микрорайона №8» на Запсковье действительно демонтированы управлением городского хозяйства администрации Пскова. Они убраны по многочисленным просьбам местных жителей, пояснил начальник муниципального УГХ Алексей Захаров в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На них в основном сидели бомжи и распивающие алкогольные напитки граждане. Есть заявления, есть жалобы. Мы отреагировали на многочисленные обращения, посчитали их объективными. Три сотрудника управления городского хозяйства недалеко живут, они подтвердили, что такая проблема есть», - рассказал он.

По его словам, если есть пожелания, что скамейки вернулись на прежние места, нужно написать заявление в УГХ. Но для начала, по мнению Алексея Захарова, жителям микрорайона возле Сиреневого бульвара нужно определиться, нужны им эти элементы благоустройства или нет.

«Кому эти скамейки нужны? Бомжам и кричащим под окнами хулиганам, и на эти факты у нас есть масса жалоб, или тем, кто хочет там спокойно отдохнуть? Если кто-то возьмет на себя ответственность по этому вопросу, мы готовы вернуть скамейки», - добавил чиновник.

Алексей Захаров посоветовал тем, кому нужны скамейки для отдыха, поставить их у себя во дворах, в рамках формирования городской среды, и затем самостоятельно их обслуживать.

Напомним, в редакцию обратился местный житель, возмущенный исчезновением 8 металлических скамеек с «Аллеи ветеранов микрорайона №8». По его словам, скамейки были очень востребованы у пожилых людей, которые теперь лишены возможности присесть и отдохнуть.