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Олег Брячак оперативно отреагировал на обращение радиослушателя «Эха Москвы в Пскове»

Депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак оперативно отреагировал на обращение радиослушателя «Эха Москвы в Пскове», который высказал свое мнение относительно работы главного управления социальной защиты населения Псковской области во время прямого эфира 17 октября. Об этом депутат сообщил Псковской Ленте Новостей.

«В среду в прямом эфире ко мне поступило обращение псковича по поводу того, что социальная защита нашего региона выдает участки для многодетных в местах, непригодных для проживания. В частности, в Солоново, где местность является болотистой. И пскович с возмущением сказал, что якобы руководить комитета по социальной защите не такой хороший, как я его представил в прямом эфире», - рассказал об истории вопроса парламентарий.

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«После прямого эфира сразу незамедлительно связался с руководителем комитета Арменом Липаритовичем Мнацаканяном. Несмотря на то, что он находился в отпуске, он мне ответил и дал следующую информацию. Действительно, такие факты имели место быть 7 лет назад. Как только Армен Липаритович об этом узнал, он тут же прекратил выдачу участков многодетным в Солоново в болотах. И на сегодняшний день этой проблемы нет. А если она, не дай Бог, у кого-то возникнет, он попросил обращаться к нему лично. Либо можно обратиться ко мне, как к депутату, а я обращусь к нему», - заключил Олег Брячак.