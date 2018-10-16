Общество

Сотрудники гордумы и администрации Пскова вышли на субботник

Сотрудники Псковской городской Думы и администрации Пскова вышли на субботник. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он прошел сегодня, 19 октября, в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территории муниципалитета.

На этот раз власти города решили прибраться на территории за зданиями гордумы и администрации города. В субботнике приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский, замглавы города Сергей Гаврилов, руководитель думской фракции единороссов Денис Иванов, депутаты и сотрудники аппарата гордумы. «Подряд» из сотрудников структурных подразделений администрации Пскова возглавили сити-менеджер Александр Братчиков и его заместители Александр Коновалов, Валентина Зубова и Елена Жгут.

Иван Цецерский от имени властей города поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв поддержать единый день уборки города и кто своим трудом уже сделал или еще сделает город чище. «Сегодня мы дружно вышли на уборку территории между зданиями администрации, гордумы и Детским парком. Это наша давняя традиция. Мы радуемся солнечной погоде, общению и тому, что вместе делаем город чище. Хочется, чтобы наш пример стал заразительным и для других организаций. Мы любим наш город», - отметил глава Пскова.

Напомним, осенний месячник в Пскове проходит с 1 по 31 октября. Руководителям организаций, расположенных на территории города, рекомендовано провести санитарную уборку и очистку прилегащих территорий. В рамках месячника городские службы прибираются на бесхозных территориях и ликвидируют несанкционированные свалки бытового мусора. Традиционно в рамках осеннего месячника проходят субботники, в которых участвуют представители органов власти, предприятий и организаций и инициативные горожане.