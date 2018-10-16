Общество

В Красном Кресте пожилые псковичи получили консультацию об актуальных изменениях пенсионного законодательства

В Центре помощи и досуга, созданного в рамках президентского гранта «Центр помощи и досуга для пожилых людей - детей войны, в частности жертв фашизма» состоялась тематическая встреча в Школе пожилого человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Пскове и Псковском районе Алексей Еремин встретился с пожилыми участниками проекта. В своем выступлении он познакомил пожилых людей с основными понятиями Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ». Алексей Еремин обратил внимание присутствующих на то, что ежемесячная выплата пенсии является компенсацией заработка, утраченного с наступлением старости. Для неработающих пенсионеров это единственный источник финансовых доходов для жизнедеятельности.

Начальник управления разъяснил участникам Устного журнала механизм индексации пенсий в 2019 году. Начиная с 2019 года пенсии будут индексироваться с 1 января на величину, превышающую уровень инфляции в прошедшем году. В 2019 году ориентиром правительства для проведения индексации является обеспечение средней прибавки в 1000 рублей. Однако это касается только страховых пенсий и только в отношении неработающих пенсионеров.

Учитывая особый интерес и заинтересованность пожилых людей, Алексей Еремин также проинформировал аудиторию и о других изменениях в пенсионном законодательстве, касающихся населения в трудоспособном возрасте.

Пожилые люди остались довольны полезной информацией и консультацией выступающего.

Тематическая встреча прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» и использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Это индивидуальные психологические консультации, обучение навыкам ухода на дому и консультации по вопросам современных технологий и работы в Интернете. Кроме того, для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестер милосердия и уход в домашних условиях.

Подопечные проекта по предварительным заявкам могут воспользоваться транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения. В Центре организована работа «Телефона общения» 8-963-338-03-50. Сюда можно позвонить в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 14.00.