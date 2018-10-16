Общество

Псковичи могут сделать прививку от гриппа на стоянках у торговых центров

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит выездную вакцинацию против гриппа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, мобильный ФАП - автобус с госномером В 862 КР 60 - с 22 по 26 октября с 10.00 до 14.00 будет работать на территории стоянки у гипермаркета «Империал» (г.Псков, ул. Коммунальная, 41).

22 и 23 октября с 15.00 до 18.00 - на территории стоянки у торгового центра «Этажи» (г. Псков, Рижский пр., 17).

24 октября с 15.00 до 18.00 - на территории стоянки рынка на Алмазной (г.Псков, ул. Л.Поземского, 92).

25 и 26 октября с 15.00 до 18.00 - на территории стоянки у торгового центра «Этажи» (г. Псков, Рижский пр., 17).

27 октября, суббота, с 11.00 до 15.00 на территории стоянки у ТРК «Акваполис» (г.Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 19).

Возможна организация прививок по месту работы.

График еженедельно обновляется в средствах массовой информации.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.