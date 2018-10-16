Общество

Страхователи Псковской области проходят обучение по переходу на «прямые выплаты»

Вчера специалисты Псковского регионального отделения провели первый обучающий семинар для страхователей бюджетной сферы по теме «Реализация пилотного проекта «Прямые выплаты» на территории Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, особое внимание работодателей было обращено на изменение механизма выплаты страхового обеспечения и необходимость подготовки документов для передачи в отделение Фонда. Было отмечено: грамотность, своевременность и достоверность передачи документов в отделение Фонда – ответственность работодателя.

В ходе семинара были даны разъяснения о том, какие документы необходимо представить работодателю для получения пособий его сотрудниками, начиная с января 2019 года. А также озвучена необходимость проведения подготовительных мероприятий по переходу к реализации пилотного проекта в целях своевременного обеспечения застрахованных граждан государственными пособиями по обязательному социальному страхованию. Среди которых: своевременное оповещение сотрудников о новом порядке выплат, о необходимости открытия лицевого счета в банке, заблаговременный сбор заявлений у работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и получающих соответствующее пособие, доведение до их сведения изменения срока получения пособия. За непредставление (несвоевременное представление) документов, недостоверность или сокрытие сведений, влияющих на право получения работником соответствующего вида пособия, законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

В работе семинара приняли участие руководители финансовых служб, бухгалтера, кадровые работники бюджетных организаций. В ходе подготовительного периода в рамках реализации пилотного проекта региональным отделением планируется проведение большой информационно-разъяснительной работы. В том числе - цикл обучающих бесплатных семинаров. Начиная с сегодняшнего дня, такие семинары уже проводятся для страхователей Псковской области два раза в день. Записаться на обучение можно по телефону: (88112)70-02-18, а познакомиться с графиком проведения семинаров - на сайте регионального отделения.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории Псковской области планируется реализация пилотного проекта «Прямые выплаты». Механизм «прямых выплат» заключается в том, что пособия застрахованным лицам рассчитываются и выплачиваются непосредственно Фондом социального страхования в установленные законодательством сроки.

Отделение Фонда будет напрямую выплачивать работникам несколько видов пособий. Это пособие по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием), пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

При наступлении страхового случая застрахованное лицо обращается к своему работодателю с заявлением о выплате соответствующего вида пособия и документами, необходимыми для назначения и выплаты пособия в соответствии с законодательством Российской Федерации. После получения от работника заявления и необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия документов страхователь не позднее 5 календарных дней со дня их представления направляет в отделение Фонда сведения для назначения и выплаты соответствующего вида пособия (в виде электронного реестра) или документы на бумажном носителе.

Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты за предшествующий расчетный период превышает 25 человек представляют в отделение Фонда сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, в виде реестра в электронной форме. Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц составляет 25 человек и менее, вправе представлять в отделение Фонда сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, в электронной форме или документы на бумажном носителе. Передача сведений в электронном виде более удобна и позволит ускорить процесс обработки данных.