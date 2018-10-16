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Общество

Сотрудники администрации области привели в порядок места, связанные с именем княгини Ольги

19.10.2018 15:38|ПсковКомментариев: 20

Администрация Псковской области вышла наводить порядок на берегу Великой в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, субботник прошел сегодня, 19 октября, в рамках городского осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке городских территорий.

Чиновники администрации региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым навели чистоту на левом берегу Великой, на участке от Ольгинского моста до Ольгинской часовни и до гостиницы «Ольгинская». Это место было выбрано для проведения субботника неслучайно - оно связано с именем великой княгини Ольги и с проведением конкурса «Великие имена России», в рамках которого псковскому аэропорту выбирают имя. Помимо основательницы Пскова в тройке лидеров оказались еще два князя - Александр Невский и Довмонт. 

Среди участников субботника можно было увидеть губернатора региона Михаила Ведерникова, и.о. руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева, и.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Грахова и других. К чиновникам администрации присоединились участники проекта «Команда 2018». 

К месту субботника всех доставили на автобусах. Инвентарем - оранжевыми мусорными пакетами, граблями и перчатками - чиновников обеспечил региональный мусорный оператор «Мехуборка». Организация также установила на набережной новые контейнеры для сбора мусора. 

Михаил Ведерников начал с уборки опавшей листвы у церкви Успения с Парома. По его словам,  сегодняшний субботник - лишняя возможность напомнить себе и друг другу, что город должен быть чистым. Также он сообщил журналистам, что считает имя княгини Ольги наиболее удачным для наименования аэропорта. «Имена разные могут быть. Наша Псковская земля, слава богу, богата историческими именами, но княгиня Ольга основную историческую роль сыграла, и не только для Псковской области, но и для России. Как говорил Владыка (митрополит Тихон), это наша добрая и мудрая бабка, которая будет нас оберегать», - заключил губернатор.  

Напомним, 11 октября 2018 года по всей Российской Федерации стартовал общенациональный проект «Великие имена России», в результате которого 45 аэропортов страны получат имена известных соотечественников. В Псковской области таким аэропортом выбран - аэропорт «Кресты». Организаторами конкурса выступают Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 20Версия для печати
 

 
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