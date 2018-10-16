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Общество

Сотрудники Псковского облсовпрофа прошли обучение по программе «Социальное проектирование»

19.10.2018 19:15|ПсковКомментариев: 0

Десять сотрудников Псковского областного совета профсоюзов прошли обучение по программе «Социальное проектирование», подготовленной институтом непрерывного образования опорного Псковского государственного университета специально для областного профсоюзного объединения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

«Социальные проекты давно стали значимой частью нашей работы. В течение последних четырех лет силами профсоюзных активистов и привлеченных волонтеров Псковским облсовпрофом реализовывались такие проекты как «Тимуровцы двух поколений», «Сохраняя традиции», «Клуб поколений», «Движение жизни», «Взгляд поколений», в рамках которого был создан фотоклуб «КонтрасТ». Все эти проекты начинались с получения грантовой поддержки, но до сих пор действуют. Например, в 2018 году участники фотоклуба организовали две фотовыставки на социально значимые темы. Одна из них была посвящена состоянию дорог в Псковской области, вторая – борьбе с таким опасным растением как борщевик, которым зарастают уже не только сельские, но и городские территории региона. В партнерстве с Псковским облсовпрофом общественная организация «Семья» реализовывала в рамках президентского гранта проект «Школа молодого лидера». И мы сегодня видим, как уже воплощаются в жизни мини-проекты, разработанные участниками Школы. Поэтому мы уделяли и, безусловно, будем уделять особое внимание обучению наших сотрудников основам социального проектирования», - отметила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Лидер псковских профсоюзов поблагодарила партнеров из института непрерывного образования ПсковГУ за организацию обучения, выразив уверенность в продолжении сотрудничества. 

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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