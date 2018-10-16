Общество

Не изобретайте велосипед

Очень часто, выслушивая комментарии чиновников различного уровня по поводу дефицита медицинских работников в государственных лечебных учреждениях, приходится слышать, что важнейшей мерой по решению данной проблемы могло бы стать введение крупной суммы «подъемных» денежных средств для молодых специалистов, впервые трудоустраивающихся в учреждения здравоохранения. Примечательно, что про важность и необходимость введения таких «подъемных» говорят, как правило, либо чиновники от здравоохранения, либо руководители самих лечебных учреждений.

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Эти люди искренне считают, что подобная мера позволит кардинально изменить ситуацию с медицинскими кадрами, и что после ее реализации в государственной медицине все будет хорошо, и проблема дефицита медиков будет решена.

Но давайте спросим себя: будет ли такая мера эффективной, и позволит ли она решить проблему существующего дефицита?

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По своей сути «подъемные» - это разовая мера по выплате начинающему медику весьма крупной денежной суммы, которая позволит ему «встать на ноги». Молодой специалист (врач, фельдшер или медицинская сестра), получив от государства крупную сумму денег, заключает безусловный к исполнению контракт сроком на 3-5 лет, который он обязан отработать в государственном лечебно-профилактическом учреждении. По окончании же 3-5-летнего обязательного контракта данный специалист свободен как ветер, и больше не имеет никаких обязательств по отрабатыванию «подъемных» денежных средств.

При этом в период после получения подъемных, работая в государственном ЛПУ, данный специалист (так же как и люди, уже работающие в данном ЛПУ) получает заработную плату. Таким образом суммарный годовой доход специалиста, заключившего государственный контракт на получение подъемных, в разы выше заработной платы опытного специалиста (по разным причинам не попавшего в программу выплаты подъемных), много лет работающего в данном ЛПУ.

Для опытного квалифицированного медика такое положение дел очень обидно.

Это не может не вносить серьезный раскол в отношения внутри коллектива. Вместо продуктивных и полезных отношений, связанных с передачей опыта молодым врачам, в коллективе постоянно присутствует ощущение несправедливости и, как следствие, обида. Как думаете, идет такой микроклимат на пользу общему делу?..

А по окончании первого государственного контракта молодой специалист «садится» на такую же заработную плату, как и его более опытный коллега. Парадокс: врач из новичка стал опытным и качественным специалистом. Но его заработная плата в разы меньше той, которую он получал, когда отрабатывал подъемные. При этом, напомню, его более ничто не держит: со своей стороны он исполнил все обязательства. Будет ли данный специалист теперь работать в государственном ЛПУ – большой вопрос. Скорее всего, нет. Только если не сможет подыскать интересный коммерческий вариант.

Частная клиника

Заработная плата опытного медика должна быть стабильно высокой.

Не нужно изобретать велосипед – только постоянная достойная заработная плата позволит «удержать» специалиста медицинского профиля на рабочем месте. Только так можно решить проблему дефицита медицинских кадров. Получивший «подъемные», получивший необходимый медицинский опыт молодой специалист в большинстве случаев после падения уровня его заработной платы уйдет из государственного ЛПУ, потеряв экономические перспективы работы в нем. Вполне может быть, что такой специалист, в поисках достойной оплаты труда, совсем уйдет из медицины.

Введение крупной суммы «подъемных» денежных средств - это не решение проблемы кадрового голода в государственных учреждениях здравоохранения, а полумера, приводящая к расколу медицинского сообщества, бьющая в первую очередь по институту наставничества. Опытный врач, получающий доход в разы меньший, чем отданный ему на обучение молодой специалист-стажер, едва ли будет качественно бесплатно того обучать, пусть даже в глаза он этого и не скажет.

Для решения же проблемы дефицита медицинских кадров необходимо повышать общий уровень заработной платы, повышать оклады всех медицинских работников.

Какой должна быть заработная плата, чтобы медицинские работники «держались» за свое место в государственных ЛПУ? Какой должна быть заработная плата в государственном ЛПУ, чтобы медики (специалисты, ушедшие из профессии в связи с низким уровнем заработка) возвращались в государственную медицину?

Она должна за одну отработанную ставку соответствовать средней заработной плате по региону, в котором работает этот медицинский работник. Когда заработная плата медицинского работника будет отвечать вышеуказанному критерию, проблема дефицита медиков решится очень и очень быстро.

Во-первых, уже работающие медики будут дорожить своим рабочим местом. Во-вторых, видя, что у медицинских работников высокий уровень заработной платы (и, соответственно, жизни) в профессию вернутся те обученные специалисты, кто ранее ушел из медицины из-за низкой заработной платы.

Как следствие, произойдет наплыв абитуриентов на медицинские кафедры вузов и ссузов, что обеспечит стабильное «поступление» необходимого количества молодых специалистов в лечебные учреждения. А высокий конкурс в данные учреждения позволит на этапе поступления отбирать самых достойных кандидатов, а не брать, кого попало, ради наполнения курса. Таким образом повыситься и качество медицинского образования.

И главное - проблема дефицита медицинских работников будет решена.

Иван Васильев, фельдшер скрой медицинской помощи, общественник