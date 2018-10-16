Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Погода в доме
Откуда влага в детских сапогах?
«Переобуваемся» на зиму
Великолукский сыр хотят сманить
Квартиры на любой вкус
V Юбилейный Пушкинский бал
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Телефон прямого эфира 56-73-72
Уголовное преследование прекратить!
 
 
 
ещё Общество 16.10.2018 10:46132 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 19.10.2018 19:440 ТОП-5 молочных продуктов для тех, кто следит за фигурой 19.10.2018 19:298 Здание студенческого кампуса ПсковГУ могут признать объектом культурного наследия - Владимир Шуляковский 19.10.2018 19:150 Сотрудники Псковского облсовпрофа прошли обучение по программе «Социальное проектирование» 19.10.2018 18:392 Около семи месяцев необходимо для завершения всех работ по реконструкции здания студенческого кампуса - Аркадий Гинделес 19.10.2018 18:301 В Красном Кресте пожилые псковичи получили консультацию об актуальных изменениях пенсионного законодательства
 
 
 
Самое популярное 16.10.2018 11:206 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета 16.10.2018 20:4687 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей 17.10.2018 15:5689 Юрий Демьяненко покинул пост ректора ПсковГУ 17.10.2018 11:4448 Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше   водителя Porsche у псковского кафе 16.10.2018 10:46132 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Акценты» Донецкого: Бойня в Керчи, оружие Навального и казус псковского дебошира

19.10.2018 18:01|ПсковКомментариев: 42

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Ты был в Керчи? Не был, так молчи! В интернете набирает популярность альтернативная версия керчинской бойни.
Оружие — слово. Вышедший из тюрьмы оппозиционер Навальный вызвал генерала Золотова на телевизионные дебаты.
Ответили за дебошира. Псковские полицейские отчитались о служебной проверке по случаю резонансного инцидента у кафе «Шоколад».

Трагедия недели — массовый расстрел студентов и преподавателей политехнического колледжа в Керчи: 20 погибших и 40 раненых. Инцидент уже назвали «крымским Колумбайном», указывая на сходство с массовым убийством в школе Колумбайн штата Колорадо 20 апреля 1999 года; тогда, напомню, погибло 13 школьников и стрелков было двое, а название «Колумбайн» сделалось нарицательным. Теперь всякий раз, когда какому-нибудь свихнувшемуся малолетке приходит в голову расстрелять одноклассников, вспоминают печально знаменитую школу Колумбайн.

Однако с случае с Владиславом Росляковым, покончившим с собой в библиотеке, как и его американские кумиры, не все так просто. Официально власти отказались от первоначальной версии теракта и квалифицировали происшествие как массовое убийство. Но вопросы остались. И их, в частности, озвучил глава Крыма Сергей Аксенов, прямо заявивший о том, что у стрелка могли быть сообщники. Спустя два дня в сети и некоторых СМИ, в том числе и федеральных, набирает популярность альтернативная версия случившегося.

Известные блогеры, от Асланяна до Шария, «расшаривают» подробности и приходят к выводу, что стрелок был отнюдь не один, а в группе, и потребовался неким злоумышленникам в качестве персонажа некой инсценировки. Как-то подозрительно быстро наши спецслужбы установили «информационную заглушку», и из эфиров пропали первые оценки произошедшего (например, директора колледжа), будто их и не было, этих оценок.

Эксперты упрямо продолжают сопоставлять факты, задавать вопросы, и впечатления очевидцев, звучавшие у колледжа сразу после стрельбы и взрывов (о «людях в масках с автоматами») уже не кажутся фантазиями напуганных людей.

Впрочем, не будем делать скоропалительных выводов. Возможно, и сами власти с подачи следствия вскоре озвучат другую версию. Все-таки ранено сорок человек, и эти люди знают, от кого получили свою дробь или пулю. Кроме того, любой хороший врач буквально «на глаз» способен определить характер ранения, его этому в мединституте учили. И вообще, слишком уж много в этой истории свидетелей, и если автоматные очереди и непонятные «люди в масках» все-таки были, то скрыть их вряд ли удастся. А если их все-таки не было, то слухи быстро развеются.

Здесь властям можно дать только один совет: всякая закрытость информации неизбежно усиливает циркуляцию новостей от информ-агентства ОБС («Одна Баба Сказала), убеждая население в существовании неких тайных, скрываемых от народа, конспирологических версий. Например, один из самых популярных сейчас в сети сценариев случившегося — спецслужбы сами устроили стрельбу в школе, дабы отвлечь население от информации о том, что Центризбирком окончательно отказал инициативным группам в проведении референдума о повышении пенсионного возраста. Ну, дикость? Несомненно! Однако, если власти и дальше будут объяснять трагедию в Керчи «глобализацией», как это сделал президент Путин, то число диких версий будет только нарастать. Так всегда происходит в ситуации дефицита информации.

К публичному поведению президента после трагедии тоже много вопросов. Еще тела погибших подростков не остыли, а он шутит какие-то дурацкие шутки на Валдайском саммите, мол, в случае ядерной войны россияне, как мученики, попадут в рай, а враги просто сдохнут. Естественно, сеть откликается не менее цинично, подхватывает тему: каждый россиянин, попав в рай, получит по 70 гимнасток. Это, конечно, полный зашквар, но кто приучил народ к подобной инфернальной риторике? Разве не сам президент и его спикеры?

На этом фоне долго анонсировавшаяся «сатисфакция» Алексея Навального главе Росгвардии Золотову не выглядит чем-то кощунственным. Более того, Навальный прозрачно намекнул, что как раз Росгвардия «под трагедию» может опять попросить себе дополнительных преференций, поэтому действовать надо быстро. Генерал вызвал на дуэль, что ж, получи ответ.

В четверг появилось видео от Навального, которое лично я назвал бы шедевром телевизионной публицистики.

Давненько мы не видели ничего похожего в российском телевизоре. Понятно, творил это видео Навальный не один, а с командой профессионалов, что не отменяет его убойного эффекта.

Хлестко и убедительно, с юмором, цитатами и фактами, Навальный вновь обвинил Золотова в коррупции и прямо назвал его вором. Отшлепал оппонента так, что тот наверняка уже сто раз пожалел, что вообще ввязался в публичную полемику. Относительно предстоящей дуэли Навальный предложил единственно верное и подходящее для себя оружие - Слово. Цитирую: «Вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю. И предлагаю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала». Уже известно, что генерал Золотов отказался от дебатов, но тут остается согласиться с мнением большинства политологов: «Золотов сам себя выпорол». И заодно вернул Навального в большую политическую игру. По крайней мере, на ближайшее время.

В Псковской области продолжается заявленная губернатором Михаилом Ведерниковым ротация кадров. Пока она проходит в режиме: 100 процентов варягов. Трое из трех новых назначенцев - люди из других регионов. На этой неделе ушел в отставку председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, а его место занял Сергей Грахов, чиновник из столицы, одессит, ранее занимавший должность начальника отдела градостроительного зонирования министерства строительства и ЖКХ России.

Ничего удивительного в действиях новой метлы эксперты не видят, обращая внимание лишь на то, что настоящая команда управленцев Ведерникова формируется здесь и сейчас, прямо у нас на глазах, и никакого отношения к общественной «Команде-2018», разумеется, не имеет. Предвыборные игры закончились, работать надо!

Кадры приходят из других регионов - из Саратова, Калининграда, теперь вот из Москвы. Буквально «с бору по сосенке - голому рубаха». Это разительно отличает Ведерникова от всех губернаторов-предшественников разом, которые приходили к власти с уже по-существу готовыми командами, а Ведерникову приходится импровизировать на ходу.

Готовые, впрочем, не означает «раз и навсегда». Вспомним, что и в команде Турчака ротация кадров на первых порах происходила постоянно, и все более или менее устаканилось только к 14-му году. Так что нам остается запастись попкорном и продолжать следить за «шоу перемен».

Вот, и ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, как бы в пандан, ушел на покой. И областная власть, несмотря на то, что ректор - это федеральная должность, само собой, примет участие в поисках нужной кандидатуры на вакантное место. Кто это будет, местный человек или «понаехавший»? Опыт наблюдателя подсказывает, что и здесь скорей всего будет опять варяг.

В любом случае новому ректору придется заниматься проблемами строительства студенческого городка на месте реконструируемой гостиницы «Интурист». На днях стало известно, что региональные власти намерены сменить подрядчика по строительству студенческого кампуса ПсковГУ. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международных Ганзейских дней в Пскове сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Ну, прямо какое-то «проклятое место»! Многие блогеры всерьез предлагают вызвать попов и освятить здание каким-то особо усиленным обрядом со святой водой, обязательно привезенной из Иордана.

Напомню, что объект обещали полностью сдать к Ганзейскому фестивалю, дабы разместить в кампусе прибывших на праздник иностранных гостей. Сейчас уже ясно, что к Ганзе ничего не сдадут. Подрядчик, компания «ОпрСтрой», гендиректор которой обещал «выложиться по-максимуму», полностью облажалась, выполнив работы всего на 10% от запланированного объема. И это притом, что деньги на работы есть и сохранятся в бюджете 2019 года. «Есть уверенность, что с таким подрядчиком мы далеко не уедем», - констатировал губернатор Ведерников. И остается только разводить руками, как так вышло, что снова не повезло? Может, и вправду, сначала попов на объект пригласить, а уж потом объявлять повторный конкурс на поиск нового подрядчика?

Закончилась служебная проверка сотрудников УМВД, участвовавших в инциденте с дебоширом у псковского кафе «Шоколад», что на площади Победы. Вкратце напомню сюжет: некий пскович, что называется, «дорубился» до другого псковича, который поставил свой «Порш» на тротуаре и спокойно пил себе водку с женщиной под тентом. Общественник предъявил нарушителю претензии. Водитель «Порша» попытался общественника побить. Вышел конфликт, который неравнодушный пскович зафиксировал на камеру смартфона.

В результате дело дошло до вызова полицейских, которые отчего-то чуть ли не обнимались с нарушителем закона. Что, опять же, зафиксировал дотошный блогер и выложил видео в сеть. Скандал добрался до федеральных телеканалов. Случился нешуточный всероссийский хайп, еще раз доказавший, что с блогерами в наше время шутки плохи. И вот - итоги проверки.

В двух словах, все наказаны, и дебошир, и полицейские, чего и следовало ожидать. Правда, не обошлось без нюансов.

Цитирую, ибо точнее документа не скажешь: «...учитывая, что указанный гражданин уже привлекался в этом году к ответственности за мелкое хулиганство, решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста». При этом полицейские попеняли блогеру за субъективность: «Информация, содержащаяся в видеоролике, объективно не отражает действий полицейских по пресечению правонарушений и бездействие с их стороны, а содержит субъективное мнение автора о работе полиции». Как говорится, не верь глазам своим, есть такой прием в кинематографе, называется «субъективная камера».

Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 42Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 2089 человек
19.10.2018, 20:050 160 участников собрала IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма» в Пскове 19.10.2018, 19:298 Здание студенческого кампуса ПсковГУ могут признать объектом культурного наследия - Владимир Шуляковский 19.10.2018, 19:150 Сотрудники Псковского облсовпрофа прошли обучение по программе «Социальное проектирование» 19.10.2018, 18:520 Будущие юристы из ПсковГУ познакомились с тонкостями адвокатской деятельности
19.10.2018, 18:392 Около семи месяцев необходимо для завершения всех работ по реконструкции здания студенческого кампуса - Аркадий Гинделес 19.10.2018, 18:370 Число погибших при взрыве на заводе в Гатчине выросло до двух 19.10.2018, 18:301 В Красном Кресте пожилые псковичи получили консультацию об актуальных изменениях пенсионного законодательства 19.10.2018, 18:120 При взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине погиб один человек
19.10.2018, 18:110 Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ 19.10.2018, 18:030 Без осадков пройдет суббота в Псковской области 19.10.2018, 18:0142 «Акценты» Донецкого: Бойня в Керчи, оружие Навального и казус псковского дебошира 19.10.2018, 17:531 «Дневной дозор»: Проклятое место
19.10.2018, 17:370 Активисты проверили безопасность пешеходных переходов у школы №23 в Пскове 19.10.2018, 17:290 Постановление о праздновании Дня народного единства подписано в Пскове 19.10.2018, 17:202 На пиротехническом заводе в Ленинградской области произошел взрыв 19.10.2018, 17:154 Великолучанин Сергей Егоров вышел в финал чемпионата России по боксу
19.10.2018, 17:010 Демонстрационный парк на крепостном валу в Острове открылся на месяц раньше 19.10.2018, 16:481 Не изобретайте велосипед 19.10.2018, 16:435 В Пскове бывший полицейский заплатит судебный штраф за фальсификацию протокола очной ставки 19.10.2018, 16:250 Специально для Симфонического оркестра Псковской филармонии скандинавская группа Dánjal написала партитуры
19.10.2018, 16:103 Массовые проверки водителей пройдут 22 октября в Псковской области 19.10.2018, 16:0812 Елена Бибикова назвала справедливой норму закона о добровольном отказе сенаторов от надбавок к пенсии 19.10.2018, 15:390 Уроженца Красногородского района будут судить за кражу с банковской карты 19.10.2018, 15:3855 Сотрудники администрации области привели в порядок места, связанные с именем княгини Ольги
19.10.2018, 15:310 Страхователи Псковской области проходят обучение по переходу на «прямые выплаты» 19.10.2018, 15:140 Псковичи могут сделать прививку от гриппа на стоянках у торговых центров 19.10.2018, 14:451 В Великих Луках в ходе рейда проверили автобусы и маршрутки 19.10.2018, 14:3716 Сотрудники гордумы и администрации Пскова вышли на субботник
19.10.2018, 14:271 В Полистовском заповеднике посчитают бобров 19.10.2018, 14:1424 Восемь скамеек с «Аллеи ветеранов» на Запсковье убраны по просьбам местных жителей - Алексей Захаров 19.10.2018, 14:029 Русская зарубежная церковь разрывает общение с Константинополем 19.10.2018, 14:002 В Пскове открылся региональный центр Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка
19.10.2018, 13:4910 Олег Брячак оперативно отреагировал на обращение радиослушателя «Эха Москвы в Пскове» 19.10.2018, 13:3661 Елизавета Барышникова: Власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации 19.10.2018, 13:270 В Пскове откроется выставка «Мир дольний, мир горний…» 19.10.2018, 13:032 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»
19.10.2018, 12:461 Педагогов воскресных школ приглашают на обучение в ПсковГУ 19.10.2018, 12:300 Псковичи могут стать участниками конкурса читательских рецензий «Большая книга 2018» 19.10.2018, 12:156 В Псковскую область поступят еще 15 карет скорой помощи 19.10.2018, 12:1541 Золотов о дебатах с Навальным: Я его на другое приглашал
19.10.2018, 12:041 На два года в колонию строгого режима отправится житель Дновского района за кражу товаров из чужого дома 19.10.2018, 12:001 Сургутнефтегазбанк предлагает выбрать свой размер пакетного обслуживания 19.10.2018, 11:489 Псковичи снизили кадастровую стоимость своей недвижимости на 16,5 млн рублей в комиссии при Росреестре 19.10.2018, 11:472 «Урбаноиды»: Что город и университет могут сделать друг для друга?
19.10.2018, 11:445 У великолучанина украли и обезналичили банковскую карту 19.10.2018, 11:380 ТК «ПИК 60» продолжает радовать псковичей скидками 19.10.2018, 11:310 К новому году Псковский театр кукол готовит сказочную премьеру 19.10.2018, 11:280 Великолукский боксер Сергей Егоров вышел в полуфинал чемпионата России
19.10.2018, 11:141 Пенсионер украл мусорные контейнеры с территории завода в Великих Луках 19.10.2018, 11:090 «Псковэнерго» обеспечило мощность строящемуся в Великих Луках Центру подготовки велосипедистов 19.10.2018, 11:061 Очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 26 октября 19.10.2018, 11:000 Ярмарка выходного дня 20 октября отменяется из-за ремонта улицы Пушкина
19.10.2018, 10:540 Погода в доме 19.10.2018, 10:520 Спектаклю Псковского драмтеатра «Старик» исполняется год 19.10.2018, 10:4537 Страховые пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7,05% 19.10.2018, 10:450 В Великих Луках открылась выставка «Начало» художника Бориса Лиханова
19.10.2018, 10:376 У новостройки в псковских Крестках уже установлена детская площадка 19.10.2018, 10:294 В Пенсионном фонде разъяснили, кому положена повышенная пенсия 19.10.2018, 10:247 Антинаркотики. ВИДЕО 19.10.2018, 10:2029 Елена Полонская запустила дискуссию о целесообразности предпринимательской деятельности в школах и детсадах Пскова
19.10.2018, 10:166 «Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья 19.10.2018, 10:109 Комиссия оценила капремонт Дома Семина 1908 года постройки в Пскове 19.10.2018, 10:001 Дегустация сыров от семейной сыроварни «Душевный хутор» пройдет на Пушкинском балу 10 ноября 19.10.2018, 09:535 Арбитражный суд обязал МП «Стругокрасненские тепловые сети» снести незаконную базу отдыха на берегу озера Барское
19.10.2018, 09:272 В Новосокольниках после капремонта дома на фасаде появились многочисленные дефекты 19.10.2018, 09:1511 Полицейские и общественники удалили незаконную рекламу наркотиков с фасадов домов в Пскове 19.10.2018, 09:13155 Меняется все в наш век перемен 19.10.2018, 09:110 После вмешательства прокуратуры в Бежаницах ликвидировали свалку
19.10.2018, 08:545 Россияне взяли ипотечных кредитов на рекордную сумму 19.10.2018, 08:500 Мужчина погиб при пожаре на переулке Лунный в Великих Луках 19.10.2018, 08:4244 Законопроект об отказе от пенсионных преференций для депутатов и сенаторов принят в первом чтении 19.10.2018, 08:359 Фотофакт: В Пскове появилась новая камера фотовидеофиксации
19.10.2018, 08:325 В Великих Луках состоялся первый слет местного отделения «Юнармии» 19.10.2018, 08:202 Умер солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко 19.10.2018, 08:035 Подозреваемых в коррупции военных отстранят от службы на время проверки 19.10.2018, 07:540 В первом полугодии 2018 года объем безнадежных микрозаймов составил 26,5 млрд рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.