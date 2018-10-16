Общество

«Акценты» Донецкого: Бойня в Керчи, оружие Навального и казус псковского дебошира

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Ты был в Керчи? Не был, так молчи! В интернете набирает популярность альтернативная версия керчинской бойни.

Оружие — слово. Вышедший из тюрьмы оппозиционер Навальный вызвал генерала Золотова на телевизионные дебаты.

Ответили за дебошира. Псковские полицейские отчитались о служебной проверке по случаю резонансного инцидента у кафе «Шоколад».

Трагедия недели — массовый расстрел студентов и преподавателей политехнического колледжа в Керчи: 20 погибших и 40 раненых. Инцидент уже назвали «крымским Колумбайном», указывая на сходство с массовым убийством в школе Колумбайн штата Колорадо 20 апреля 1999 года; тогда, напомню, погибло 13 школьников и стрелков было двое, а название «Колумбайн» сделалось нарицательным. Теперь всякий раз, когда какому-нибудь свихнувшемуся малолетке приходит в голову расстрелять одноклассников, вспоминают печально знаменитую школу Колумбайн.

Однако с случае с Владиславом Росляковым, покончившим с собой в библиотеке, как и его американские кумиры, не все так просто. Официально власти отказались от первоначальной версии теракта и квалифицировали происшествие как массовое убийство. Но вопросы остались. И их, в частности, озвучил глава Крыма Сергей Аксенов, прямо заявивший о том, что у стрелка могли быть сообщники. Спустя два дня в сети и некоторых СМИ, в том числе и федеральных, набирает популярность альтернативная версия случившегося.

Известные блогеры, от Асланяна до Шария, «расшаривают» подробности и приходят к выводу, что стрелок был отнюдь не один, а в группе, и потребовался неким злоумышленникам в качестве персонажа некой инсценировки. Как-то подозрительно быстро наши спецслужбы установили «информационную заглушку», и из эфиров пропали первые оценки произошедшего (например, директора колледжа), будто их и не было, этих оценок.

Эксперты упрямо продолжают сопоставлять факты, задавать вопросы, и впечатления очевидцев, звучавшие у колледжа сразу после стрельбы и взрывов (о «людях в масках с автоматами») уже не кажутся фантазиями напуганных людей.

Впрочем, не будем делать скоропалительных выводов. Возможно, и сами власти с подачи следствия вскоре озвучат другую версию. Все-таки ранено сорок человек, и эти люди знают, от кого получили свою дробь или пулю. Кроме того, любой хороший врач буквально «на глаз» способен определить характер ранения, его этому в мединституте учили. И вообще, слишком уж много в этой истории свидетелей, и если автоматные очереди и непонятные «люди в масках» все-таки были, то скрыть их вряд ли удастся. А если их все-таки не было, то слухи быстро развеются.

Здесь властям можно дать только один совет: всякая закрытость информации неизбежно усиливает циркуляцию новостей от информ-агентства ОБС («Одна Баба Сказала), убеждая население в существовании неких тайных, скрываемых от народа, конспирологических версий. Например, один из самых популярных сейчас в сети сценариев случившегося — спецслужбы сами устроили стрельбу в школе, дабы отвлечь население от информации о том, что Центризбирком окончательно отказал инициативным группам в проведении референдума о повышении пенсионного возраста. Ну, дикость? Несомненно! Однако, если власти и дальше будут объяснять трагедию в Керчи «глобализацией», как это сделал президент Путин, то число диких версий будет только нарастать. Так всегда происходит в ситуации дефицита информации.

К публичному поведению президента после трагедии тоже много вопросов. Еще тела погибших подростков не остыли, а он шутит какие-то дурацкие шутки на Валдайском саммите, мол, в случае ядерной войны россияне, как мученики, попадут в рай, а враги просто сдохнут. Естественно, сеть откликается не менее цинично, подхватывает тему: каждый россиянин, попав в рай, получит по 70 гимнасток. Это, конечно, полный зашквар, но кто приучил народ к подобной инфернальной риторике? Разве не сам президент и его спикеры?

На этом фоне долго анонсировавшаяся «сатисфакция» Алексея Навального главе Росгвардии Золотову не выглядит чем-то кощунственным. Более того, Навальный прозрачно намекнул, что как раз Росгвардия «под трагедию» может опять попросить себе дополнительных преференций, поэтому действовать надо быстро. Генерал вызвал на дуэль, что ж, получи ответ.

В четверг появилось видео от Навального, которое лично я назвал бы шедевром телевизионной публицистики.

Давненько мы не видели ничего похожего в российском телевизоре. Понятно, творил это видео Навальный не один, а с командой профессионалов, что не отменяет его убойного эффекта.

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Хлестко и убедительно, с юмором, цитатами и фактами, Навальный вновь обвинил Золотова в коррупции и прямо назвал его вором. Отшлепал оппонента так, что тот наверняка уже сто раз пожалел, что вообще ввязался в публичную полемику. Относительно предстоящей дуэли Навальный предложил единственно верное и подходящее для себя оружие - Слово. Цитирую: «Вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю. И предлагаю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала». Уже известно, что генерал Золотов отказался от дебатов, но тут остается согласиться с мнением большинства политологов: «Золотов сам себя выпорол». И заодно вернул Навального в большую политическую игру. По крайней мере, на ближайшее время.

В Псковской области продолжается заявленная губернатором Михаилом Ведерниковым ротация кадров. Пока она проходит в режиме: 100 процентов варягов. Трое из трех новых назначенцев - люди из других регионов. На этой неделе ушел в отставку председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, а его место занял Сергей Грахов, чиновник из столицы, одессит, ранее занимавший должность начальника отдела градостроительного зонирования министерства строительства и ЖКХ России.

Ничего удивительного в действиях новой метлы эксперты не видят, обращая внимание лишь на то, что настоящая команда управленцев Ведерникова формируется здесь и сейчас, прямо у нас на глазах, и никакого отношения к общественной «Команде-2018», разумеется, не имеет. Предвыборные игры закончились, работать надо!

Кадры приходят из других регионов - из Саратова, Калининграда, теперь вот из Москвы. Буквально «с бору по сосенке - голому рубаха». Это разительно отличает Ведерникова от всех губернаторов-предшественников разом, которые приходили к власти с уже по-существу готовыми командами, а Ведерникову приходится импровизировать на ходу.

Готовые, впрочем, не означает «раз и навсегда». Вспомним, что и в команде Турчака ротация кадров на первых порах происходила постоянно, и все более или менее устаканилось только к 14-му году. Так что нам остается запастись попкорном и продолжать следить за «шоу перемен».

Вот, и ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, как бы в пандан, ушел на покой. И областная власть, несмотря на то, что ректор - это федеральная должность, само собой, примет участие в поисках нужной кандидатуры на вакантное место. Кто это будет, местный человек или «понаехавший»? Опыт наблюдателя подсказывает, что и здесь скорей всего будет опять варяг.

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В любом случае новому ректору придется заниматься проблемами строительства студенческого городка на месте реконструируемой гостиницы «Интурист». На днях стало известно, что региональные власти намерены сменить подрядчика по строительству студенческого кампуса ПсковГУ. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международных Ганзейских дней в Пскове сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Ну, прямо какое-то «проклятое место»! Многие блогеры всерьез предлагают вызвать попов и освятить здание каким-то особо усиленным обрядом со святой водой, обязательно привезенной из Иордана.

Напомню, что объект обещали полностью сдать к Ганзейскому фестивалю, дабы разместить в кампусе прибывших на праздник иностранных гостей. Сейчас уже ясно, что к Ганзе ничего не сдадут. Подрядчик, компания «ОпрСтрой», гендиректор которой обещал «выложиться по-максимуму», полностью облажалась, выполнив работы всего на 10% от запланированного объема. И это притом, что деньги на работы есть и сохранятся в бюджете 2019 года. «Есть уверенность, что с таким подрядчиком мы далеко не уедем», - констатировал губернатор Ведерников. И остается только разводить руками, как так вышло, что снова не повезло? Может, и вправду, сначала попов на объект пригласить, а уж потом объявлять повторный конкурс на поиск нового подрядчика?

Закончилась служебная проверка сотрудников УМВД, участвовавших в инциденте с дебоширом у псковского кафе «Шоколад», что на площади Победы. Вкратце напомню сюжет: некий пскович, что называется, «дорубился» до другого псковича, который поставил свой «Порш» на тротуаре и спокойно пил себе водку с женщиной под тентом. Общественник предъявил нарушителю претензии. Водитель «Порша» попытался общественника побить. Вышел конфликт, который неравнодушный пскович зафиксировал на камеру смартфона.

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В результате дело дошло до вызова полицейских, которые отчего-то чуть ли не обнимались с нарушителем закона. Что, опять же, зафиксировал дотошный блогер и выложил видео в сеть. Скандал добрался до федеральных телеканалов. Случился нешуточный всероссийский хайп, еще раз доказавший, что с блогерами в наше время шутки плохи. И вот - итоги проверки.

В двух словах, все наказаны, и дебошир, и полицейские, чего и следовало ожидать. Правда, не обошлось без нюансов.

Цитирую, ибо точнее документа не скажешь: «...учитывая, что указанный гражданин уже привлекался в этом году к ответственности за мелкое хулиганство, решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста». При этом полицейские попеняли блогеру за субъективность: «Информация, содержащаяся в видеоролике, объективно не отражает действий полицейских по пресечению правонарушений и бездействие с их стороны, а содержит субъективное мнение автора о работе полиции». Как говорится, не верь глазам своим, есть такой прием в кинематографе, называется «субъективная камера».

Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий