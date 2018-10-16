Общество

Около семи месяцев необходимо для завершения всех работ по реконструкции здания студенческого кампуса - Аркадий Гинделес

Проект реконструкции гостиницы «Интурист» на берегу реки Великой под студенческий кампус ПсковГУ выполнял «Псковгражданпроект». Руководитель компании Аркадий Гинделес рассказал корреспонденту «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm), что пока выполнен лишь незначительный объем работ.

«Выполнялись наружные работы по устройству внешних инженерных сетей, работы по остеклению, проведена часть демонтажных работ, и частично по внутренним системам и перегородкам. Однако для такого здания это незначительные объемы», - пояснил он.

По мнению Аркадия Гинделиса, недостроенное здание гостиницы находится с точки зрения прочностных параметров в нормальном состоянии. «Это довольно крепкое здание. Где-то необходимо усиление. Это все в проектной документации указано, есть заключение Главгосэкспертизы России», - пояснил руководитель «Псковсгражданпроекта»

Первоочередные работы, которые необходимо провести на объекте, как указывает эксперт, – это закрыть внешний контур здания и запустить систему отопления, чтобы можно было дальше работать в зимний период.

По оценкам Аркадия Гинделеса, если будет нормальная организация, то для завершения всего объема работ потребуется около семи месяцев.