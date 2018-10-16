Общество

Заявиться на конкурс по размещению елочных базаров в Пскове можно будет через месяц

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков распорядился объявить конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле елками на территории города Пскова. Соответствующее постановление подписано 17 октября и опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Документом предусмотрено, что прием заявок на участие в конкурсе должен осуществляться с 20 ноября по 10 декабря по адресу:улица Ленина, 3, кабинет №7, а подведение итогов конкурса — 14 декабря.

Договоры на право размещения точек торговли елками должны быть заключены с победителями конкурса до 21 декабря.

Предполагается, что всего на территории города в период с 25 по 31 декабря будут работать 22 точки торговли елками.