Общество

Здание студенческого кампуса ПсковГУ могут признать объектом культурного наследия - Владимир Шуляковский

Архитектор Владимир Шуляковский подчеркивает, что человек он не суеверный, но давно заметил, что есть в Пскове несколько мест, на которых десятилетиями ничего нельзя построить. И объяснить это рационально не получается. Об этом он рассказал корреспонденту «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm).

«Когда я работал чиновником в управлении по градостроительной деятельности, у нас даже был такой термин - «проклятое место». Были некоторые места в городе, на которые без конца заявлялись какие-то инвесторы, приходили и уходили. Чем это объяснить, я не знаю», - заметил он.

Среди примеров он назвал печальную историю так и не построенного в Пскове дворца пионеров и недостроенной гостиницы «Интурист» на берегу Великой, которая сейчас находится в стадии реконструкции в студенческий кампус ПсковГУ.

Причем в случае со зданием гостиницы Виктор Шуляковский уверен, что оно через десять лет сможет претендовать на признание объектом культурного наследия.

«Само по себе здание мало того, что расположено в замечательном месте, оно и по своей архитектуре, на мой взгляд, очень хорошее. Это хороший образец поздне-советской брутальной архитектуры. В самом здании, по крайней мере, внешне, есть отсылки к псковскому стилю. Огромный витраж, который смотрит на кремль, все это очень хорошо придумано. Думаю, что через десять лет его признают объектом культурного наследия», - поделился архитектор.

При этом Виктор Шуляковский отмечает, что кроме самого здания, важно еще и его окружение. «Вокруг него формируется важное общественное пространство, куда входит пешеходная площадь, участок набережной реки. вот на что важно обратить внимание», - считает он.

По его мнению, было бы правильно не рисовать это общественное пространство локально, а придумать единую концепцию всей набережной.