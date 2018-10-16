Общество

ОНФ предлагает ограничить доступность электронных сигарет и кальянов

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают запретить кальяны в местах общепита и ввести ограничения в отношении электронных сигарет. По мнению экспертов ОНФ, это будет способствовать оздоровлению нации и снижению смертности трудоспособного населения, поэтому данный вопрос должен быть урегулирован на федеральном уровне как можно скорее. Соответствующие поправки в законодательство будут внесены Госдуму в ближайшее время, сообщает пресс-служба ОНФ.

Эксперты ОНФ отмечают, что принятый в 2013 г. федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» внес серьезный вклад в сокращение числа курильщиков. Однако сегодня появились другие угрозы – электронные сигареты (вейпы, айкосы) и кальяны, которые сейчас особенно популярны среди молодежи. Особенно в зоне риска находятся подростки, которые больше всего подвержены влиянию социальных сетей и рекламы якобы безвредных заменителей сигарет.

«Все электронные системы, имитирующие курение, позиционируются как менее опасные. Но это не так. В состав многих жидкостей и смесей, которыми заправляются такие девайсы, входит никотин. Он не является канцерогеном, но действует как стимулятор роста злокачественных опухолей и оказывает негативное воздействие на плод при беременности. По данным независимого исследования, в одной электронной сигарете используется в два раза больше никотина, чем в классической», – рассказала эксперт ОНФ, ведущий научный сотрудник отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Маринэ Гамбарян.

«ОНФ предлагает приравнять все электронные системы к обычным табачным изделиям и регулировать их распространение федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и техническим регламентом. Акцизы на все электронные курительные девайсы также должны быть повышены, это приведет к увеличению их стоимости и снижению доступности для молодежи, а также позволит усилить информирование о вреде вейпов и наложить запрет на рекламу таких устройств. Соответствующие поправки в законодательство будут направлены в Госдуму в ближайшее время», – сказал модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», депутат Госдумы Николай Говорин.

Также эксперты Народного фронта считают необходимым исключить из мест общественного питания кальяны. «Во многих культурах кальян воспринимается как сосуд, с помощью которого употребляется табак. Это та вещь, которая несовместима с едой. Кроме того, курение кальяна негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Так, исследования, которые были проведены показали, что в трубках и в емкостях с жидкостью содержатся болезнетворные бактерии и вирусы – тот же стафилококк, туберкулез и гепатит», – сказал эксперт ОНФ, заместитель заведующего отделением профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России Виктор Зыков.