Общество

Печорский водитель выплатил материальный ущерб за ДТП

В отделе судебных приставов Печорского и Палкинского районов исполнено судебное решение о взыскании материального ущерба по ДТП в размере 117,5 тысяч рублей с жителя Печорского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Должник С. был участником ДТП, происшедшим по его вине и в котором сильно пострадал автомобиль взыскателя.

117,5 тысяч рублей, а также судебные расходы - таково было решение суда, которое необходимо было исполнить виновнику ДТП. В мае 2018 года документ поступил на принудительное исполнение в УФССП России по Псковской области.

Сам виновник ДТП-должник С. оплатить свой долг не спешил. Поэтому в отношении него, судебным приставом-исполнителем было вынесено и постановление об ограничении на выезд и страны, и обращены взыскания на все известные его банковские счета.

В начале октября С. нашел необходимые средства для погашения всей суммы долга в полном объёме, в том числе на оплату исполнительского сбора в размере 8 тысяч рублей. Побуждающей для него мерой стало ограничение его в праве выезда за пределы Российской Федерации, ведь выезжать из страны ему периодически необходимо. В настоящее время, исполнительное производство в отношении С. окончено фактическим исполнением. Все ограничения сняты.