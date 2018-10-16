Общество

В Великих Луках стартовали осенние субботники

В Великих Луках стартовали субботники по уборке города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в пятницу, 19 октября, субботники провели общественные советники главы города на улице Некрасова, 11 и переулке Некрасова, 4.

К активистам присоединились жильцы многоэтажек, а также депутат округа Николай Андросович.

За считанные мгновения все вместе привели в порядок и очистили от мусора и листвы общедомовую территорию, парковки и детские площадки. Инвентарь для уборки предоставила управляющая компания, она же и вывезет мешки с листвой.

Благоустройство города продолжится и дальше. На следующей неделе запланировано еще несколько трудовых десантов в разных частях города.