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Общество

Носить светоотражатели советуют псковичам в темное время суток

20.10.2018 12:23|ПсковКомментариев: 0

Носить светоотражатели советуют псковичам в темное время суток. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий – наезды автотранспорта на пешеходов, велосипедистов и лиц, которые используют такие средства передвижения, как велосипеды, ролики и другое. Традиционно количество подобных ДТП возрастает с наступлением осени и зимы, когда увеличивается длительность темного времени суток. Люди чаще попадают под колеса машин в вечернее время. Связано это со слабой освещенностью дорог, особенно пешеходных зон, с тем, что при этом многие предпочитают одеваться в темную одежду и, зачастую, неожиданно выскакивают на проезжую часть дороги, не убедившись в том, что водители их видят.

Для того, чтобы не допустить аварии, в первую очередь, необходимо соблюдать Правила дорожного движения. Автолюбителям необходимо соответствующим образом подготовить транспортное средство к этому времени года: установить шипованные шины, фары и т.п. На велосипеде в темное время суток согласно ПДД должны быть включены фары или фонари, а в светлое время суток – ближний свет фар или дневные ходовые огни. Если вы рискуете использовать велосипед зимой, рекомендуем избегать резкого торможения и поворотов.

Пешеходам и другим участникам движения необходимо использовать предусмотренные для них средства защиты. Важно помнить, что в условиях низкой освещенности водителю трудно правильно и быстро отреагировать на ситуацию, даже если он не нарушает правила дорожного движения. С момента обнаружения объекта на дороге до принятия решения водителем пройдет время, а машине предстоит преодолеть тормозной путь. Кроме того, велосипедисты и роллеры сами могут развить достаточно высокую скорость и по инерции не смогут быстро совершить маневр. Таким образом, даже на маленькой скорости незащищенному человеку автомобиль может причинить значительный вред. Особо опасна такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной проблемы, связанной с низкой освещенностью дорог – это использование пешеходами, велосипедистами и иными участниками движения так называемых «светоотражателей», что делает человека более заметным в темное время суток (с расстояния от 150 до 400 метров). При этом значительно снижается риск быть сбитым.

В настоящее время световозвращающие элементы используются как в специальной одежде сотрудников различных ведомств и служб, так и в спортивной, детской одежде и обуви, в мотоодежде и многом другом. Получают широкое распространение отдельные элементы, которые можно прикрепить куда угодно: подвески, значки, брелоки, наклейки и т.п. Многими светоотражатели воспринимаются как элемент, в основном необходимый только детям или людям в специальных костюмах, однако это простое средство во многих ситуациях может спасти жизнь.

«Уважаемые взрослые, не забывайте, что на вас смотрят дети, которые учатся жить именно на примере родителей. Убедите школьника, что по улице лучше ходить только освещенным путём. Сделайте ребенку подарок – светоотражатель, который может стать не только веселым и красивым, но и полезным украшением! Для того чтобы привлечь ребёнка к этому, можно в качестве игры предложить вместе с ним его сделать из подручных световозвращающих материалов», - отметили в МЧС.

Теги: #МЧС #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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