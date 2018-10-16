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Общество

Родители студента, устроившего взрыв и стрельбу в Керчи, до сих пор не обращались за его телом

20.10.2018 15:22|ПсковКомментариев: 3

Тело студента Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, до сих пор остается в городском морге и не востребовано родителями. Об этом «Российской газете» сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Поскольку родственники до сих пор не интересовались судьбой тела виновника керченской трагедии, место и время его похорон до настоящего времени неизвестны.

«У него есть мать и отец, и они должны им заниматься, - сказал Дилявер Мельгазиев. - Меня сейчас гораздо больше интересует судьба пострадавших и состояние родственников погибших, чем мы и занимаемся».

Ранее сотрудники городской администрации сообщали, что родственники Рослякова сами определят место его захоронения. При этом не исключено, что тело организатора массового убийства еще необходимо сотрудникам следственного комитета РФ для проведения судебно-медицинских экспертиз. Они продолжают устанавливать круг общения Рослякова и причины, побудившие его к преступлению.

Напомним, жертвами устроившего взрывы и стрельбы в колледже Рослякова стал 21 человек. 45 сейчас остаются в медучреждениях полуострова, Кубани и Москвы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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