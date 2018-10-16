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Общество

Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»

20.10.2018 16:47|ПсковКомментариев: 11

На Байконуре при сборке ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была доставить пилотируемый корабль с экипажем МКС на орбиту, испортили крепление одного из блоков. Об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет" (четыре блока первой и вторая ступень - прим. «Ленты.ру»), слегка загнули левый выступ (крепления шаровой опоры бокового блока первой ступени), он не сразу вошел в паз - и его вогнали с силой», - сказал он.

По словам собеседника агентства, когда вторая ступень опустилась на него всей массой, выступы встали в распорку, и сборщики нанесли внутрь креплений смазку, чтобы при разделении первая ступень легче отделилась. Однако этого не случилось: шаровая опора бокового блока не смогла легко выйти из подпятника - специального углубления на центральном блоке второй ступени.

Во время полета при отделении бокового блока должен срабатывать датчик, который передает сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального. Датчик сработал, однако из-за деформации крепления шаровая опора не смогла легко отделиться и протаранила центральный блок.

18 октября сообщалось, что «Роскосмос» и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», что могло привести к аварии.

11 октября во время запуска пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур произошло отключение двигателей второй ступени, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане вблизи города Жезказган. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Хейг должны были провести в космосе 187 суток и более 50 экспериментов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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