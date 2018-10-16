Общество

На главврача Порховской больницы завели дело за нарушение законодательства о противодействии коррупции

Прокуратура Порховского района провела проверку исполнения требований федерального закона №273 «О противодействии коррупции». В ходе надзорных мероприятий установлено, что на работу в ГБУЗ «Порховская межрайонная больница» принято лицо, ранее замещавшее должность государственной службы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной прокуратуры, в нарушение требований части 4 статьи 12 данного федерального законом, статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, уведомление о заключении трудового договора с указанным лицом по последнему месту его службы не направлялось.

В этой связи прокурором района в отношении главного врача учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) и направлено для рассмотрения в мировой суд.