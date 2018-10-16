Общество

РПЦ объявила Варфоломея раскольником

Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион в эфире телеканал «Россия 24» пояснил отношение РПЦ к Константинопольскому Патриарху Варфоломею. По словам митрополита, действия Варфоломея по церковным канонам считаются расколом, поэтому «для нас сейчас Константинопольский Патриарх является раскольником».

Как заявил митрополит Иларион в программе «Церковь и мир», РПЦ не признает за Варфоломеем права решать судьбы поместных Церквей и каким-либо образом менять каноническую территорию.

Также РПЦ осуждает решение Константинопольского Синода об отмене указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве.

15 октября Московский патриархат полностью разорвал отношения с Константинополем.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X и Патриарх Сербский Ириней призвали Константинопольского Патриарха Варфоломея вернуться к братскому диалогу с РПЦ. Патриархи в совместном послании указывают, что признание Константинополем права Украинской православной церкви Киевского патриархата на автокефалию положит «долгосрочное разделение между всеми членами Православной церкви».