Общество

Прокуратура уличила власти Порховского района в нарушениях при осуществлении муниципального контроля

Прокуратурой Порховского района выявлены нарушения при проведении органами местного самоуправления плановых мероприятий по муниципальному земельному контролю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, за 2018 год муниципальным земельным инспектором было проведено три проверки в отношении юридических лиц, 6 – в отношении физически лиц-собственников земель сельскохозяйственного назначения, и ни одна из них не соответствует требованиям закона.

Так, проверки проводились на основании решений, принятых неуполномоченными на то должностными лицами, без уведомления представителей юридических лиц, акты проверок не соответствовали типовой форме о проведении плановой выездной проверки. В ряде случаев не установлен объект проводимой проверки, нарушена процедура оформления ее результатов.

По данному факту прокуратурой Порховского района в адрес главы муниципального образования внесено представление с требованием привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.