Общество

Правила пожарной безопасности напомнили жителям улицы К. Маркса в Пскове

20 октября сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову проведен профилактический рейд по ул. Карла Маркса Пскова.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен обход многоквартирных домов, с проживающими проведены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности в быту, распространены листовки и памятки на противопожарную тематику, на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов размещена наглядная агитация.

При беседах гражданам разъяснены требования пожарной безопасности, доведена обстановка с пожарами на территории Пскова, напомнены действия при обнаружении пожара и телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.