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Общество

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны раком

20.10.2018 20:50|ПсковКомментариев: 0

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова признались, что борются с раком. Об этом музыканты рассказали в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ, передает РИА Новости.

По словам семейной пары, четыре года назад у Сенчуковой обнаружили небольшое пятно на ноге. Певице поставили диагноз «кератоз». Спустя полтора года у Рыбина появились похожие симптомы на лице. Артист обратился к косметологу, посоветовавшему удалить новообразование с помощью лазера. Однако это не помогло, и пятна появились снова.

После медицинского обследования выяснилось, что у Рыбина и Сенчуковой онкология.

«И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: "Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи"», - вспоминает Рыбин. По словам супругов, после этого они прошли 13 сеансов лучевой терапии и ждут результатов лечения.

При этом Сенчукова и Рыбин считают, что виной всему их чрезмерное увлечение загаром на солнце и в солярии. Певица резюмировала, что они «дозагорались».

Источник: Псковская Лента Новостей
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