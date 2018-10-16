Общество

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны раком

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова признались, что борются с раком. Об этом музыканты рассказали в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ, передает РИА Новости.

По словам семейной пары, четыре года назад у Сенчуковой обнаружили небольшое пятно на ноге. Певице поставили диагноз «кератоз». Спустя полтора года у Рыбина появились похожие симптомы на лице. Артист обратился к косметологу, посоветовавшему удалить новообразование с помощью лазера. Однако это не помогло, и пятна появились снова.

После медицинского обследования выяснилось, что у Рыбина и Сенчуковой онкология.

«И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: "Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи"», - вспоминает Рыбин. По словам супругов, после этого они прошли 13 сеансов лучевой терапии и ждут результатов лечения.

При этом Сенчукова и Рыбин считают, что виной всему их чрезмерное увлечение загаром на солнце и в солярии. Певица резюмировала, что они «дозагорались».