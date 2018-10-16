Три рецепта согревающей выпечки: вкусная осень с «Прасковьей Молочковой»

Осень — время ароматной и согревающей выпечки. «Прасковья Молочкова» подготовила несколько рецептов, которые наверняка придутся по вкусу псковским хозяюшкам!
Пышные кексы на полезном кефире «Прасковья Молочкова»
Ингредиенты:
Кефир — 200 мл
Масло сливочное — 250 г
Курага — 225 г
Сахар — 4,5 ст. л.
Коньяк — 4 ст. л.
Мука блинная — 450 г
Яйцо куриное — 2 шт.
Сахарная пудра — 6 ст. л.
Способ приготовления:
1. Курагу промыть, обсушить и измельчить в блендере. Залить коньяком, перемешать и отставить на 20 мин. Затем 2 ст. л. смеси отложить.
2. Разогреть духовку до 180°C. Яйца взбить. В миске смешать муку, сахар, яйца, 100 г сливочного масла, абрикосовую массу и кефир. В формы для кексов поместить бумажные формочки и разложить по ним тесто. Запекать 20 мин., остудить.
3. Взбить добела оставшееся масло, смешать с сахарной пудрой и отложенной абрикосовой массой. Подать кексы вместе с абрикосовым маслом.
Пирог с укропом и сыром сулугуни от «Прасковьи Молочковой»
Ингредиенты:
сыр сулугуни – 300 г
Слоёное дрожжевое тесто – 600 г
Укроп – 200 г
Чеснок – 3 зубчика
Масло сливочное – 50 г
Свежемолотый чёрный перец – по вкусу
Соль – по вкус
Яйцо куриное – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Для начинки промойте укроп, удалите стебли и мелко порубите. Чеснок очистите от кожуры, раздавите и мелко нарежьте;
2. Растопите масло в сковороде, добавьте укроп, чеснок и готовьте на небольшом огне 2 мин. Добавьте сыр, поперчите и посолите по вкусу, хорошо перемешайте и снимите с огня. Остудите;
3. Раскатайте 2/3 теста и распределите по форме так, чтобы края немного свисали. Выложите начинку ровным слоем, заверните края теста внутрь;
4. Раскатайте оставшееся тесто, выложите поверх начинки и аккуратно закройте пирог. Накройте полотенцем и дайте пирогу «отдохнуть» 20 мин.;
5. Взбейте яйцо и смажьте им пирог. Вилкой сделайте несколько отверстий для выхода пара. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, примерно 40 мин. Остудите перед подачей.
Ароматная шарлотка с нежным творогом от «Прасковьи Молочковой»
Ингредиенты:
Творог — 100 г
Яблоко — 4 шт.
Яйцо куриное — 4 шт.
Масло сливочное — 20 г
Сахар — 160 г
Изюм — 70 г
Мука пшеничная — 50 г
Панировочные сухари — 80 г
Молотая корица — 1 ч. л.
Разрыхлитель — 1 щепотка
Соль — 1 щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте в густую пену, постепенно подсыпая сахар. Затем добавьте просеянную муку, корицу, разрыхлитель, творог, изюм и перемешайте до полной однородности. Яблоки очистите и нарежьте дольками.
2. Форму смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Влейте тесто и сверху украсьте дольками яблок. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 40 минут.
Приятного аппетита!
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