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Общество

Три рецепта согревающей выпечки: вкусная осень с «Прасковьей Молочковой»

21.10.2018 14:50|Псков

Осень — время ароматной и согревающей выпечки. «Прасковья Молочкова» подготовила несколько рецептов, которые наверняка придутся по вкусу псковским хозяюшкам!

Пышные кексы на полезном кефире «Прасковья Молочкова»

Ингредиенты:

Кефир — 200 мл

Масло сливочное — 250 г

Курага — 225 г

Сахар — 4,5 ст. л.

Коньяк — 4 ст. л.

Мука блинная — 450 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Сахарная пудра — 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Курагу промыть, обсушить и измельчить в блендере. Залить коньяком, перемешать и отставить на 20 мин. Затем 2 ст. л. смеси отложить.

2. Разогреть духовку до 180°C. Яйца взбить. В миске смешать муку, сахар, яйца, 100 г сливочного масла, абрикосовую массу и кефир. В формы для кексов поместить бумажные формочки и разложить по ним тесто. Запекать 20 мин., остудить.

3. Взбить добела оставшееся масло, смешать с сахарной пудрой и отложенной абрикосовой массой. Подать кексы вместе с абрикосовым маслом.

Пирог с укропом и сыром сулугуни от «Прасковьи Молочковой»

Ингредиенты:

сыр сулугуни – 300 г

Слоёное дрожжевое тесто – 600 г

Укроп – 200 г

Чеснок – 3 зубчика

Масло сливочное – 50 г

Свежемолотый чёрный перец – по вкусу

Соль – по вкус

Яйцо куриное – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 °С. Для начинки промойте укроп, удалите стебли и мелко порубите. Чеснок очистите от кожуры, раздавите и мелко нарежьте;

2. Растопите масло в сковороде, добавьте укроп, чеснок и готовьте на небольшом огне 2 мин. Добавьте сыр, поперчите и посолите по вкусу, хорошо перемешайте и снимите с огня. Остудите;

3. Раскатайте 2/3 теста и распределите по форме так, чтобы края немного свисали. Выложите начинку ровным слоем, заверните края теста внутрь;

4. Раскатайте оставшееся тесто, выложите поверх начинки и аккуратно закройте пирог. Накройте полотенцем и дайте пирогу «отдохнуть» 20 мин.;

5. Взбейте яйцо и смажьте им пирог. Вилкой сделайте несколько отверстий для выхода пара. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, примерно 40 мин. Остудите перед подачей.

Ароматная шарлотка с нежным творогом от «Прасковьи Молочковой»

Ингредиенты:

Творог — 100 г

Яблоко — 4 шт.

Яйцо куриное — 4 шт.

Масло сливочное — 20 г

Сахар — 160 г

Изюм — 70 г

Мука пшеничная — 50 г

Панировочные сухари — 80 г

Молотая корица — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 щепотка

Соль — 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте в густую пену, постепенно подсыпая сахар. Затем добавьте просеянную муку, корицу, разрыхлитель, творог, изюм и перемешайте до полной однородности. Яблоки очистите и нарежьте дольками.

2. Форму смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Влейте тесто и сверху украсьте дольками яблок. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Приятного аппетита!

Еще больше рецептов - на странице «Прасковьи Молочковой» во ВКонтакте!

Теги: #прасковья молочкова #рецепт
Источник: Псковская Лента Новостей
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