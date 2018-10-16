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Общество

Работники дорожного хозяйства отмечают профессиональный праздник

21.10.2018 10:01|ПсковКомментариев: 0

Сегодня работники дорожного хозяйства России отмечают профессиональный праздник.

С праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства Псковской области поздравил губернатор региона Михаил Ведерников. 

«Дороги - ключевая часть транспортной инфраструктуры любого государства, и от их развития зависит как рост экономики, так и уровень обороноспособности страны.

Российские дорожники доказали, что могут успешно работать в любых климатических условиях: жаркой степи и ледяной тундре. Их руками за последние годы построены объекты, которые не имеют аналогов в нашей истории: мост на остров Русский, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Крымский мост и многие другие.

Псковская область также развивает свою автодорожную сеть крупными инфраструктурными объектами. В Великих Луках практически построен путепровод через железнодорожные пути, а в Пскове идет строительство Северного обхода. Кроме того, мы делаем все возможное для увеличения объема финансирования на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог.

Спасибо вам за самоотверженный труд и готовность работать на благо региона. Убежден, что вместе мы добьемся еще больших результатов, достойно продолжая трудовые традиции Псковской области», - говорится в поздравлении, размещенном на сайте администрации региона. 

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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