Общество

Не копить во дворах дач опавшие листья и сухую траву советуют псковичам в ГУ МЧС

Перед тем, как покинуть дачу на осенне-зимний период, хозяева стараются предусмотреть множество вещей, однако большинство их действий направлено на обеспечение общего порядка, сохранности растений и на защиту дома от чужого проникновения. Данные вопросы, конечно, весьма серьезны, однако немаловажным аспектом является пожарная безопасность строений.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание на необходимость обеспечения пожарной безопасности дачных участков в осенне-зимний период.

В связи с этим рассмотрим комплекс мероприятий, которые помогут снизить вероятность возникновения пожара в дачном доме, а при его возникновении уменьшат тяжесть последствий.

Безусловно, первостепенное значение имеет правильное первоначальное проектирование и строительство дачного дома, а также использование отопительного оборудования (печей, газовых баллонов и другого), соответствующего требованиям пожарной безопасности.

Большое внимание необходимо уделять электросетям. Вся электрическая сеть в доме изначально должна быть выполнена в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Мы не раз говорили о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании газового и печного отопления. Газовое оборудование не должно находиться и тем более оставаться на зиму внутри дома. Ведь если случится пожар, газовые баллоны могут еще больше увеличить ущерб. Их необходимо с дачи вывезти. Если вы все-таки решили их оставить, то, по меньшей мере, плотно закройте вентили и разместите баллоны в месте, где их наверняка не достанет огонь.

На зиму нужно обязательно отключить все инженерные коммуникации, в том числе воду и газ. Газ нужно отключать на входе в дом (а не просто перекрыть подачу газа к подключенным приборам). После отключения воды слейте из труб и других резервуаров ее остатки.

Рекомендуется вывезти все ценное, в том числе, бытовую и садовую технику, строительные материалы. Если все-таки на даче остается какая-либо электроника, не забудьте вынуть ее элементы из розеток. Более того, необходимо обесточить строения, так как причиной пожара могут стать перепады электроэнергии. Нужно выключить счетчик, выкрутить предохранители и проследить, чтобы рядом, в периметре хотя бы полуметра, не было легко воспламеняющихся объектов. Не оставляйте в домике дрова, лакокрасочную продукцию и прочие горючие материалы.

Приберитесь на участке – удалите ветки, мусор, разберите легкие летние парники. На участке не должно оставаться ничего из того, что может способствовать распространению пожара. Выкосите под корень всю траву рядом с домом – ширина защитной полосы должна быть не менее 3 метров.

Во время проведения работ по подготовке дачи к зиме, не копите на дворовом участке опавшие листья и сухую траву, складывайте их в компостные кучи или вывозите на свалки.