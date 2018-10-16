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Общество

С жителями гдовской деревни Ямм побеседовали о пожарной безопасности

21.10.2018 19:48|ПсковКомментариев: 0

21 октября сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам проведен профилактический рейд в д. Ямм Гдовского района. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, с жителями населенного пункта проведены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки по соблюдению требований пожарной безопасности в быту.

Гражданам доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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