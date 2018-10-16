Общество

Названы причины нехватки льготных лекарств для тяжелобольных

Государство гарантирует гражданам с тяжелыми заболеваниями лекарства за счет бюджета, но на практике их не всегда удается получить, пишут «Известия».

В последнее время сильно возросло количество жалоб на врачей, не выписывающих положенных лекарств, ссылаясь на их отсутствие. В «Лиге защитников пациентов» советуют в таких случаях обращаться прокуратуру.

Регулярные перебои возникают с препаратами для антиретровирусной терапии (АРВ–терапии) для ВИЧ-инфицированных, для больных эпилепсией и даже раком.

Еще 2017 году Росздравнадзор констатировал нехватку противоопухолевых средств почти в 70 регионах.

В этом году проблемы с препаратами, например от ВИЧ, возникали в регионах из-за того, что Минздрав как централизованный закупщик указал некорректные сроки поставки.

В ведомстве же основной причиной перебоев в лекарственном обеспечении называют плохую организацию со стороны местных чиновников и бюрократию.

Эксперты рассказали, как решить проблему, и как пациенты смогут получить нужные препараты, а также вернуть потраченные на лекарства деньги.