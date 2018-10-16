Общество

В России к 2024 году построят более 200 заводов по переработке мусора

К 2024 году в России планируется построить 210 комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Сейчас на сортировку направляется около 5% ТКО, а из этого объема во вторичное использование попадает не более 10%. Новые заводы помогут решить проблему мусорных полигонов и наладить переработку 60% всего объема мусора в РФ.

Для создания отрасли по переработке отходов уже подготовлен федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», который предусматривает создание необходимых для решения проблемы мощностей.

Строить заводы планируется в рамках государственно-частного партнерства, до 30% стоимости проектов могут профинансировать из госбюджета.

Вернуть инвестиции планируют за счет роста тарифов для населения, однако Минприроды проследит, чтобы платежки за ЖКХ не выросли более чем на 4%.